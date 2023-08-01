Menopozda cinsellik nasıl yaşanır?
Kadınlar menopoz dönemini cinsel yaşamın sonu gibi düşünür. Oysa bu süreçte de cinsel yaşam devam eder. Üstelik ilişkiye olumlu etkileri de vardır…
Bu süreçte cinsel hayatım biter mi?
SORU:
52 yaşında 17 yıldır evli bir kadınım. 4 ay önce menopoza girdim. Bu yüzden cinsel yaşamım biter mi? Ne yapmam gerekir? B.G./İzmir
Menopoz dönemi çoğu kadın tarafından “sonun başlangıcı” ya da “kaybedilen gençlik” olarak algılanır. Ancak gerçekte böyle bir felaket senaryosu yoktur. Çünkü cinsellik ömür boyu sürer ve menopoz döneminde kadın cinsel haz alma, boşalma ve orgazm olma yeteneğini kaybetmez. Kadının hamile kalma riski olmadan cinselliği yaşayabilmesi cinsel isteğini artırıcı, daha kolay boşalmasını ve orgazm olmasını kolaylaştırıcı bir etki yaratır. Ayrıca, kadının iş, kariyer, aile, çocuklar gibi konularda belirli bir yaşam olgunluğuna erişmiş olması, sorumluluklarının ve kaygılarının azalması, kendine ve cinselliğe odaklanabilmesine olanak verir ve cinsellikten daha çok haz almasını sağlar. Menopoz dönemindeki hormon değişiklikleri sonucunda yaşanan vajinal kuruluk ve ağrılı cinsel ilişki gibi sorunlar lokal hormon veya k ayganlaştırıcı jel uygulamalarıyla kolaylıkla giderilerek cinsellikten alınacak haz kaybı engellenebilir.
Hamilelikte cinsel yaşam riskli mi?
SORU:
SORU: 28 yaşında 3 aylık hamile bir kadınım. Bu süreçte cinsel yaşam mümkün müdür? İlişkide bulunmanın bir riski olur mu? G.M./Kastamonu
CEVAP:
Sanılanın aksine hamilelikte cinsel yaşamın sona erdirilmesi gerekmez. Hamile kadınlar doktorlarına danışarak eşleriyle cinsel ilişkiye devam edebilecekleri gibi, mastürbasyon yapmalarının da kendileri ve bebekleri açısından bir zararı yoktur. Hatta cinsel ilişkinin daha zor hale geldiği gebeliğin ileri dönemlerinde hamileler boşalmak için sadece mastürbasyonu tercih edebilirler. Siz de eğer riskli bir durumunuz yoksa bu dönemde doktorunuza danışarak, cinsel hayatınızı sürdürebilirsiniz.