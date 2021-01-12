Menopozda cinsellik devam eder mi?

Bizim toplumumuzda genel kanı menopoza girildiğinde cinsel ilişkinin sona erdiği şeklindedir… Peki bu ne derece doğru? İşte yanıtı…

İlişkimizi nasıl sürdürebiliriz?

SORU:

Eşim 43 yaşında erken menopoza girdi, cinsellik defterini kapattı. Ben sağlıklı bir erkek olarak cinsel hayatımız devam etsin istiyorum ama o canının yandığını söyleyerek istemiyor. Bu sorunu nasıl aşarız? K.S./ Niğde

CEVAP:

Cinsellik doğumdan ölüme hayat boyu devam eden bir yaşam enerjisidir. Her yaşın kendine özgü ihtiyaçları ve doyum yolları vardır. Menopoz bu anlamda önemli bir dönüm noktası sayılabilir. Menopoz döneminde kadınların sadece doğurganlığı biter, cinsel yaşantıları bitmez. Günümüzde insanlar yalnızca çocuk sahibi olmak için cinsellik yaşamıyor büyük çoğunluğu zevk almak sevişiyor. Menopoza giren kadının cinsel yaşamı bitmez farklı bir boyutta devam eder. Eşinizin sözünü ettiği acı menopoz dönemine özgü vajinal kuruluğa bağlı olabilir. Bu döneme özgü vajinal kuruluk ve uyarılma sorunları kayganlaştırıcı kremler, daha fazla erotizm ve uzun sevişme ile kolaylıkla aşılabilir. Bunun için içinden geçtiğiniz dönemi artı ve eksileriyle kabul ederek cinsellikten vazgeçmek yerine daha aktif bir rol alabilir, doyumlu bir cinsel hayata sahip olabilirsiniz.

Bu korkularımı aşabilir miyim?

SORU:

Yaşım neredeyse 30 oldu ama hala ciddi bir ilişkim ve cinsel deneyimim yok. Bundan dolayı çok mutsuzum. Hayatımın sonuna kadar böyle sürmesinden korkuyorum, bana ne önerirsiniz? B.D./ Kayseri

CEVAP:

Günümüzde her ne kadar internet ve sosyal medya aracılığıyla karşı cinsle tanışmak kolaylaşsa da kalıcı ve güvenli ilişkiler kurmak gittikçe zorlaşıyor. Bunun üstüne bir de pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasakları ve sosyal ilişkilerin azalması eklenince her şey daha da güç olmaya, yalnızlık ve gelecek korkuları artmaya başladı. Buna rağmen toplumun evlenip çocuk sahibi olma baskısı devam ediyor. Yakın ilişki kuramamanın sizi umutsuzluğa ve depresif düşüncelere sürüklediği görülüyor. Bununla birlikte mutlaka evlenmeliyim düşüncesiyle panik halinde verilecek kararlarda sonradan pişmanlık yaratacak sonuçlara neden olabilir. Acele etmemenizi, şu pandemi günlerinin geçmesini beklemenizi öneririm.

Neden böyle bir sorun yaşıyorum?

SORU:

29 yaşında yeni evli bir kadınım. Yalnızca mastürbasyon ile boşalıp, cinsel birleşmeyle boşalamama sorunu yaşıyorum. Niye böyle oluyor? K.R./Antalya

CEVAP:

Mastürbasyonla da olsa orgazm olabilmeniz organik bir sorun olmadığını gösteriyor. Yalnız iken yapılan mastürbasyonla klitoral orgazm her zaman daha kolaydır. Kadının cinsel ilişki sırasında daha aktif ve hareketli olması, cinsel fantezilerini zihninde canlandırması, istemli olarak aşk kaslarını kasıp gevşetmesi, cinsel birleşmeye ve klitorisine odaklanması orgazmın kolaylaştırır. Ayrıca köprü manevrası denilen bir teknikle yani cinsel ilişki sırasında klitorisi uyarmaya devam ederek aşamalı bir şekilde klitoral orgazmdan vajinal orgazma geçilebilir.