Menopozda cinsellik biter mi?

Kadınlar menopoz dönemini genellikle cinsel yaşamın sonu gibi düşünür. Oysa bu süreçte de cinsellik bitmez hatta ilişkiye olumlu etkileri vardır.

Cinsel hayatımda sorun yaşar mıyım?

SORU:

52 yaşında 13 yıldır evli bir kadınım. 5 ay önce menopoza girdim. Bu yüzden cinsel yaşamımın bitmesinden korkuyorum. Sorun yaşar mıyım? Ne yapabilirim? G.E./İstanbul

CEVAP:

Menopoz dönemi çoğu kadın tarafından “sonun başlangıcı” ya da “kaybedilen gençlik” olarak algılanır. Ancak gerçekte böyle bir felaket senaryosu yoktur. Çünkü cinsellik ömür boyu sürer ve menopoz döneminde kadın cinsel haz alma, boşalma ve orgazm olma yeteneğini kaybetmez. Kadının hamile kalma riski olmadan cinselliği yaşayabilmesi cinsel isteğini artırıcı, daha kolay boşalmasını ve orgazm olmasını kolaylaştırıcı bir etki yaratır. Ayrıca, kadının iş, kariyer, aile, çocuklar gibi konularda belirli bir yaşam olgunluğuna erişmiş olması, sorumluluklarının ve kaygılarının azalması, kendine ve cinselliğe odaklanabilmesine olanak verir ve cinsellikten daha çok haz almasını sağlar. Menopoz dönemindeki hormon değişiklikleri sonucunda yaşanan vajinal kuruluk ve ağrılı cinsel ilişki gibi sorunlar lokal hormon veya kayganlaştırıcı jel uygulamalarıyla kolaylıkla giderilerek cinsellikten alınacak haz kaybı engellenebilir.

Benim problemimle nasıl başa çıkarım?

SORU:

38 yaşında evli bir erkeğim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Bunun bir çaresi var mı? Bu problemimle nasıl başa çıkarım? L.D./Mersin

CEVAP:

Erken boşalma çözümü en kolay cinsel sorunların başında geliyor. Bu sorunu yaşayan erkeklerin veya çiftlerin cinsel yaşamlarını ve hayat kalitelerini artırabilmeleri için bir cinsel terapiste, cinsel terapi almak için başvurmaları gerekiyor. Çünkü erken boşalma sadece psikolojik değil, psikolojik ve biyolojik faktörlerin birleşimi sonucu oluşan kompleks bir rahatsızlık olabiliyor. Muti-disipliner anlayış doğrultusunda erken boşalmayı değerlendiren bir cinsel terapistte, en kısa sürede bu sorunla erkeğin veya çiftin başa çıkmasını sağlayabiliyor. Buradaki en önemli husus serinkanlılığı korumak ve hemen müdahalede bulunmak… Genelde, zaman içinde problem daha da zorlaşıyor, içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor ve böyle bir durumda tedavi zorlaşabiliyor, aşırı stres ve huzursuzluklara yol açabiliyor.