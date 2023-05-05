Menopozda cinsellik biter mi?

Toplumumuzda genel kanı menopoza girildiğinde cinsel ilişkinin sona erdiği şeklindedir… Oysa bu dönemde kadınların sadece doğurganlığı biter, cinsel yaşantıları ise devam eder.

Cinselliği yeniden nasıl yaşayabiliriz?

SORU:

Eşim 37 yaşında menopoza girdi. Ben cinsel hayatımız devam etsin istiyorum ama o canının yandığını söylüyor. Bu sorunu nasıl aşarız? M.S./Konya

CEVAP:

Günümüzde insanlar yalnızca çocuk sahibi olmak için cinsellik yaşamıyor büyük çoğunluğu zevk almak sevişiyor. Bunun için birçok doğum kontrol yöntemi var. Eğer yalnız üremek için seks yapılsaydı, doğum kontrol yöntemleri bulunduktan sonra bir daha asla seks yapılması gerekirdi. Menopoza giren kadının cinsel yaşamı bitmez farklı bir boyutta devam eder. Eşinizin sözünü ettiği acı menopoz dönemine özgü vajinal kuruluğa bağlı olabilir. Bu sorun kayganlaştırıcı kremler, daha fazla erotizm ve uzun sevişmeyle kolaylıkla aşılabilir.

Eşim neden seks yapmak istemiyor?

SORU:

35 yaşında evli bir erkeğim. Eşimle severek evlendik ama ayda bir seks yapıyoruz. Bazen sırf bu yüzden ayrılmayı düşünüyorum. Bu durumda bir çözüm yolu var mı? B.S./İstanbul

CEVAP:

Aşkın kutsandığı uzamış flört ilişkilerinde cinselliğin ilişkiyi kirlettiği, sıradanlaştırdığı gibi bir algı oluşabilir ve cinsel istek baskılanabilir. Sizin durumunuzda aranızdaki sevgiye rağmen eşinizin niye size karşı şehvet duymadığını araştırmak gerekir. Böyle durumlarda hemen ayrılmayı düşünmemelisiniz. Cinsel sorunlar çözülebilir sorunlardır. Erotizme fantezilere daha fazla yer vererek aranızdaki cinsel çekimi artırabilirsiniz. Sorunun devam etmesi durumunda bir uzmandan destek almanız uygun olur.