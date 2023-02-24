Menopozda cinsellik biter mi?

Pek çok kadın için menopoz dönemi ürkütücüdür. Genellikle cinselliğin sona erdiği bir dönem olarak düşünülür? Peki öyle mi? Elbette değil

Cinsel hayatımız sizce düzelir mi?

SORU:

44 yaşındayım, eşimle aynı yaştayız. Eşim bazı sağlık sorunları nedeniyle menopoza erken girdi ve kendini cinselliğe kapattı. Benim cinsel arzularım devam ediyor, ne yapabilirim? O.A./İstanbul

CEVAP:

Kanser riski gibi bazı özel durumlar kadınların erken menopoza girmesine neden olabiliyor. Bununla birlikte menopozun kadınlarda sadece doğurganlığı sonlandırdığı, cinsel hayatın devam ettiğini unutmamak gerekir. Tek sorun ıslanma ve uyarılmanın biraz güç olmasıdır ki bu da kayganlaştırıcı kremlerle kolaylıkla aşılabilecek bir durumdur. Sizin durumunuzda eşinizin cinselliğe biraz mesafeli oluşu içinden geçtiği sürecin zorluklarından dolayı bir yere kadar anlaşılabilir bir durumdur. Eşinize karşı sabırlı ve anlayışlı olmanız ama romantizm ve erotizm sunmaktan vazgeçmemeniz gerekir. Menopoz sürecini kabul ettiğinde cinsel yaşama yeniden dönebilirsiniz. Tutumunun değişmemesi durumunda bir uzmandan destek almanız uygun olur.

İlaç yüzünden mi isteğim azaldı?

SORU:

38 yaşındayım. 4 aydır depresyon ilacı kullanıyorum. Cinsel isteğim iyice azaldı. Nedeni ilaç olabilir mi? T.E./Ankara

CEVAP:

Depresyon en fazla etkilediği alanlardan biri de cinsel yaşamdır. Depresyon cinselliği iki şekilde olumsuz etkiler. Hem depresyonun kendisi hem de bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar duygusal ve fiziksel olarak cinsel tepkileri bozar. Depresyon ilaçları cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunlarına neden olabilir. Burada depresyon hastalığının tedavi edilmesi cinsel isteğin olup olmadığından daha öncelikli olabilir. Bu konuda doktorunuzla konuşarak bu konuda yan etkisi daha az bir ilaç vermesini isteyebilirsiniz. Ancak çoğu zaman ilaç tedavisi tek başına yeterli olmaz, buna ek olarak psikoterapi de alınması gerekir.

Eşim bu dertten kurtulabilir mi?

SORU:

Eşimde erken boşalma sorunu var, ilişkinin başlamasıyla bitmesi bir oluyor. Eşimle bunu konuştuğumda kabul etmiyor. Neden bu sorunu yaşıyor, bir çaresi var mı? A.F./ Bolu

CEVAP:

Erken boşalma erkek cinsel sorunları içinde en sık görülen sorundur. Hem ruhsal hem cinsel hem de ilişkisel sorunlara neden olan bu sorun, tedavi edilebilir bir cinsel işlev bozukluğudur. Tedavi edilmezse zamanla sertleşme bozukluğu, cinsel isteksizlik, orgazm bozukluğu gibi başka sorunlara neden olabilir. Boşalma denetimi hemen hemen bütün erkeklerin sonradan öğrendiği zihinsel bir süreçtir. Bu nedenle erken boşalma sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırmanın tek yolu, cinsel terapi ile boşalma refleksi üzerinde istemli denetim sağlamayı öğrenmektir. Anlayışlı bir partnerle sık ve düzenli bir şekilde, rahatlamış ve gevşemiş bir şekilde dokunmanın verdiği hazza odaklanarak sevişildiğinde erken boşalma sorunu kendiliğinden çözülecektir.