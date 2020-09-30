Menopozda cinsel yaşam nasıl olmalı?

Cinsellik doğumdan ölüme hayat boyu devam eden bir yaşam enerjisidir. Her yaşın kendine özgü ihtiyaçları ve doyum yolları vardır…

Eşimi cinselliğe nasıl ikna edebilirim?

SORU:

18 yıldır evli bir erkeğim, eşimin bir yıldır menopozda ve menopoza girmesiyle birlikte benimle hiçbir şekilde cinsel birliktelik yaşamak istememesine çok üzüyorum. Bu durumun bir çözümü var mı? T.Z./ İstanbul

CEVAP:

Menopoza girince cinsel hayatın bitmesi gerektiği yanlış bir inançtır çünkü cinsellik doğal bir ihtiyaçtır. Menopoz bu anlamda önemli bir dönüm noktası sayılabilir. Bu dönemde kadınların sadece doğurganlığı biter, cinsel yaşantıları bitmez. Hatta bazı kadınlar için cinsellik, gebe kalma korkusu ortadan kalktığı için daha özgür ve tutkulu olabilir. Bu döneme özgü vajinal kuruluk istek ve uyarılma sorunları kayganlaştırıcı kremler, daha fazla erotizm ve uzun sevişme ile kolaylıkla aşılabilir. Sizin durumunuzda eşinize anlayış göstererek biraz sabırlı olmanızda fayda var. Yalnızca cinsel amaçlı değil onu hala sevdiğinizi gösterecek şekilde romantizmle yaklaşın, eşinizin cinselliğe ilgisi artabilir.

İlişki sırasında bir sorun olur mu?

SORU:

Eşimle sorunsuz bir cinsel yaşamımız vardı. Geçen ay biraz yorgunluk ve biraz da alkolün etkisiyle sertleşmeyi sürdüremedim ve boşalma olmadı. O günden beri aynı şey olur kaygısıyla eşimden uzak duruyorum. Eşim bu durumdan oldukça rahatsız ne yapmalıyım? H.R./İzmir

CEVAP:

Her erkek ve kadın hayatının bir döneminde geçici olarak bir cinsel işlev bozukluğu yaşayabilir. Bu normal bir durumdur. Bunun bir hastalık ya da sorun olarak görülmesi için tanı kitaplarına göre en altı ay sürmesi, ilişkilerin en az dörtte üçünde olması, sorunun herhangi bir ilaç veya madde kullanımına bağlı olmaması gerekir. Ayrıca yaşanan sorunun bir psikolojik veya kronik hastalığa bağlı olmaması gerekir. Sizin tanı kriterlerini karşılamayan münferit bir olayı gözünüzde büyüterek soruna dönüştürdüğünüz anlaşılıyor. Böyle bir durumda yaşadığınız talihsiz olayı bir referans olarak görmekten çıkıp cinselliğinizin bütününe bakmanız uygun olacaktır. Bu durumun sürmesi halinde daha fazla öz güven kaybı yaşamadan bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız uygun olur.

Ameliyatla cinsel hayatım düzelir mi?

SORU:

Ben 33 yaşındayım, ergenliğe erken girdim. Göğüslerim gereğinden fazla büyük ve sarkma var. Eşim bunu bahane ederek çekici olmadığımı bu nedenle sevişmek istemediğini söylüyor. Ameliyat olsam cinsel hayatım düzelir mi? Ç.S./ Niğde

CEVAP:

Cinsel çekicilik bilimin hala çok net açıklayamadığı bir konudur, birine çok çekici gelen bir başkasına itici gelebilir ya da tam tersi olabilir. Arzuyu yaratanın arzulayan kişinin zihnindeki erotik partner tasarımıyla gerçekte olanın ne kadar örtüştüğüdür. Sizin durumunuzda eşinizle aranızda bir cinsel uyum sorunu olduğu düşünülebilir. Bunu tek başına göğüsleriniz büyüklüğüne bağlamak biraz abartılı çıkarım olur. Sırf eşiniz böyle söyledi diye hemen bıçak altına yatmadan önce bir cinsel terapiste giderek alternatif çözüm yollarını denemeniz daha uygun olacaktır.