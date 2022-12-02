Menopoz sonrası cinsel yaşam nasıl olur

Kadınlar özellikle erken menopozda ‘cinsel yaşamım sona mı erecek’ endişesine kapılıyor. Oysa bu süreçte cinsellik değil doğurganlık sona erer…

Bu sorunumuzu nasıl aşabiliriz?

SORU:

42 yaşındayım, aileden gelen genetik bir yatkınlık nedeniyle erken menopo­za girdim. Önceden de cinselliğe fazla önem vermezdim, menopozla birlikte kuruluk ve ağrı da eklenince tümüyle uzaklaştım. Eşim bundan rahatsız, ne yapabilirim? Ç.S./ Antalya

CEVAP:

İnsan cinselliği her şeyden önce bir bağ kurma, özel ve değerli olduğunu hissetme, çift olma güvende hissetme, aile olma, kendini ifade etme, haz alıp haz verme ihtiyaçlarını karşılayan özel ilişkidir, bu nedenle farklı formlarda hayat boyu sürer. Menopozda ortaya çıkan vajinal kuruluk ve buna bağlı ağrı hissi daha fazla erotizm ve su bazlı kayganlaştırıcı jellerle kolaylıkla aşılabilir. Bu dönemli bir avantajlı yanı her türlü gebelik riskinden uzak gönül rahatlığıyla birlikte olabilmektir. Sizin durumunuzda cinsellikten uzaklaşmak yerine bunu özgür bir cinsel yaşam için fırsat görerek yaşamanız daha uygun olacaktır.

Kadınlar neden bu sorunu yaşar?

SORU:

34 yaşında evli bir kadınım. Ne yaptıysam orgazm olamadım. Sorunun bende olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi başıma mastürbasyon yaparken de orgazm olamıyorum. Niye bu sorunu yaşıyorum? M.F./Elazığ

CEVAP:

Kadınlar toplumun kadına bakış açısın­dan, sosyal ve kültürel baskıdan fazla­sıyla etkilenir. Bu nedenlerden dolayı kadın orgazmı erkek orgazmına göre çok daha fazla çaba gerektiren bir durumdur. Kadının orgazm olabilmesi için cinsel açıdan olgunlaşması, olumlu bir cinsellik ve beden algısının olması, kendini çekici bulması, kadın olarak cinsel haz alacağına inanması, bunu istemesi, cinsel açıdan uyarılabilmesi cinsel fantezilerinin olması gerekir. Bunlara uygun ortam, yeterince tutkulu ve becerili, cinsel işlev bozukluğu olmayan bir eş ya da partneri de ekle­memiz gerekir. Kadınlar için beğenilme, arzulanma ve güvenli bir ilişki içinde olma orgazmın neredeyse öz koşuludur. Bu koşullar gerçekleştiğinde organik bozuk­luğu olmayan hemen her kadın orgazm olabilir, bunu tekrar tekrar yaşayabilir. Sizin sorunun devam etmesi durumunda bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Testislerdeki ağrı kısırlık yapar mı?

SORU:

32 yaşındayım. Bir yıldır testislerimde ağrı var. Evlenip, çocuk sahibi olmak istiyorum. Bu ağrı ilerde çocuk sahibi olmama engel mi? N.S./İstanbul

CEVAP:

Vücuttaki herhangi bir ağrı bir şeylerin yolunda gitmediğini gösterir. Ağrı aslında sorunlu bölgeye dikkat çektiği için bir yere kadar faydalı bir histir. Bununla birlikte testisler gibi bazı organlardaki ağrı ve şişlikleri uzun vadede istenmeyen kalıcı sonuçları olduğu için ayrıca önemlidir. Tes­tislerdeki ağrılarda, başta varikosel olmak üzere enfeksiyon, testis tümörü, travmaya bağlı kanama, testis dönmesi, kasık fıtığı gibi rahatsızlıklar akla gelmelidir. Özellikle genç erkeklerde testis dönmesi ihtimali göz önüne alınarak dikkatli olunması gerekir. Ayrıca uzun süre boşalmadan uya­rılmış kalma da testislerde ağrıya neden olabilir. Sizin durumunuzda aciliyet gerek­tiren durumlar düşünülerek beklemeden doktora başvurmanız uygun olur.