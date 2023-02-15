Menopoz cinselliği nasıl etkiler?

Kadınlar menopoz dönemini cinsel yaşamın sonu gibi düşünür. Oysa bu süreçte de cinsel yaşam devam eder. Üstelik ilişkiye olumlu etkileri de vardır.

Bu süreçte cinsel hayatım biter mi?

SORU:

50 yaşında 15 yıldır evli bir kadınım. 3 ay önce menopoza girdim. Bu yüzden cinsel yaşamım biter mi? Ne yapmam gerekir? E.Y./İstanbul

CEVAP:

Menopoz dönemi çoğu kadın tarafından “sonun başlangıcı” ya da “kaybedilen gençlik” olarak algılanır. Ancak gerçekte böyle bir felaket senaryosu yoktur. Çünkü cinsellik ömür boyu sürer ve menopoz dö­neminde kadın cinsel haz alma, boşalma ve orgazm olma yeteneğini kaybetmez. Kadının hamile kalma riski olmadan cinselliği yaşayabilmesi cinsel isteğini artırıcı, daha kolay boşalmasını ve orgazm olmasını kolaylaştırıcı bir etki yaratır. Ay­rıca, kadının iş, kariyer, aile, çocuklar gibi konularda belirli bir yaşam olgunluğuna erişmiş olması, sorumluluklarının ve kaygılarının azalması, kendine ve cinsel­liğe odaklanabilmesine olanak verir ve cinsellikten daha çok haz almasını sağlar. Menopoz dönemindeki hormon değişik­likleri sonucunda yaşanan vajinal kuruluk ve ağrılı cinsel ilişki gibi sorunlar lokal hormon veya kayganlaştırıcı jel uygulama­larıyla kolaylıkla giderilerek cinsellikten alınacak haz kaybı engellenebilir.

Erken boşalmanın çözüm yolu nedir?

SORU:

36 yaşında 4 yıldır evli bir erkeğim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Bir çaresi var mı? M.Ç./Bursa

CEVAP:

Erken boşalma çözümü en kolay cinsel sorunların başında geliyor. Bu sorunu yaşayan erkeklerin veya çiftlerin cinsel yaşamlarını ve hayat kalitelerini artıra­bilmeleri için bir cinsel terapiste, cinsel terapi almak için başvurmaları gerekiyor. Çünkü erken boşalma sadece psikolojik değil, psikolojik ve biyolojik faktörlerin birleşimi sonucu oluşan kompleks bir ra­hatsızlık olabiliyor. Muti-disipliner anlayış doğrultusunda erken boşalmayı değerlen­diren bir cinsel terapistte, en kısa sürede bu sorunla erkeğin veya çiftin başa çık­masını sağlayabiliyor. Buradaki en önemli husus serinkanlılığı korumak ve hemen müdahalede bulunmak… Genelde, zaman içinde problem daha da zorlaşıyor, içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor ve böyle bir durumda tedavi zorlaşabiliyor, aşırı stres ve huzursuzluklara yol açabiliyor.

Hamilelikte cinsel yaşam riskli mi?

SORU:

27 yaşında 2 aylık hamile bir kadınım. Bu süreçte cinsel yaşam mümkün müdür? İlişkide bulunmanın bir riski olur mu? B.F./Kayseri

CEVAP:

Sanılanın aksine hamilelikte cinsel yaşa­mın sona erdirilmesi gerekmez. Hamile kadınlar doktorlarına danışarak eşleriyle cinsel ilişkiye devam edebilecekleri gibi, mastürbasyon yapmalarının da kendileri ve bebekleri açısından bir zararı yoktur. Hatta cinsel ilişkinin daha zor hale geldiği gebeliğin ileri dönemlerinde hamileler bo­şalmak için sadece mastürbasyonu tercih edebilirler. Siz de eğer riskli bir durumu­nuz yoksa bu dönemde doktorunuza danı­şarak, cinsel hayatınızı sürdürebilirsiniz