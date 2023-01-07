Memurların 2023 yemek bedelleri belirlendi

Öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar belirlendi. Buna göre; memurlardan bu yıl 3,81-15,55 lira, sözleşmeli personelden 4,64-18,59 lira öğle yemeği bedeli tahsil edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. 15 Ocak’ta yürürlüğe girecek tebliğle, 2023 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar belirlendi.

Buna göre; Ankara, İstanbul ve İzmir kamu kurum ve kuruluşlarında yemek maliyetlerinin üçte ikisi, diğer illerde ise yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerinden karşılanacak. Bunun için kurum bütçelerine ödenek konulacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı personelden alınacak.

BELİRLENEN BEDEL 15 OCAK’TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

15 Ocak 2023’ten 14 Ocak 2024’e kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan günlük 3,81 lira ile 15,55 lira arasında bedel tahsil edilecek. Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 4,64 lira ile 18,59 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek.

(ANKA)