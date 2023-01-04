Memur ve emekliye zam oranı değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En düşük emekli maaş tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30’a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık.” açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldık.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 milyon orman köylüsü için yeni bir destek projesi hazırladıklarını ve ORKÖY ödemesi kapsamında bu yıl 1,2 milyar lira tahsis ettiklerini söyledi.

(AA)