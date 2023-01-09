Memur ve emekli zamlarına ilişkin kanun teklifi komisyonda

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda verdiği bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önce yüzde 25 sonra yüzde 30 olarak açıkladığı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın kamuya maliyeti 259 milyar 900 milyon lira olacak. En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liraya çıkarılması ve işveren ödeneğinin 400 lira uygulanmasıyla toplam maliyet ise 299 milyar lira olarak hesaplandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, AKP’nin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. 9 madden oluşan teklifte, memur ve emeklilerin yüzde 30 zam yapılması, en düşük emekli maaşının 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılması, asgari ücret işveren desteğinin 100 liradan 400 liraya yükseltilmesi öngörülüyor.

Ayrıca koronavirüs pandemisi nedeniyle kısa çalışma ödemelerinde hatalı işlemlerden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) sigortalıların hizmetleri fiili duruma getirilecek.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Türkiye’de organize edilememişti. Bu organizasyon için o dönem bazı kurumlara vergi muafiyeti tanınmıştı. Bu muafiyet, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sağlanacak.

300 MİLYAR LİRA OLARAK HESAPLANDI

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, komisyonda memur ve emeklilere yapılacak zammın maliyetine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Elitaş, 9 maddelik paketin bütçe üzerindeki etkisinin 300 milyar lira olacağını söyledi. Elitaş, asgari ücret desteğinin 6 aylık, diğer kalemlerin yıllık bazda hesaplanacağını da sözlerine ekledi.

Elitaş’ın komisyona sunduğu teklifle ilgili etki analizine göre; en düşük emekli maaşının 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılmasının maliyeti 21,9 milyar lira. Emekli aylıklarına yüzde 30’luk artışın maliyeti 131,5 milyar lira. Asgari ücret desteğinin 100 liradan 400 liraya çıkarılmasının maliyeti 17,1 milyar lira. Memurların ücretlerine yüzde 30’luk artış yapılmasının maliyeti 128,4 milyar lira. 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için uygulanacak KDV ve kurumlar vergi istisnasının maliyeti 230 milyon lira. Teklifin toplam kamuya maliyeti ise 299 milyar 130 milyon lira olarak hesaplandı.

(ANKA-DHA)