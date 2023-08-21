Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’dan ‘zam’ açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Her ne kadar oransal zamda uzlaşılacak noktaya gelemediysek de; hem hizmet kolu tekliflerinde hem de genele ilişkin bölümde bazı kritik başlıklarda önemli ilerlemeler sağlamış görünüyoruz.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın açıklamalarından satır başları;

– Refah payı isteğimiz, enflasyonist ortamda konformist bir beklenti değil, alım gücümüzü koruyacak güçlü bir enstrümandır. Kamu İşvereni ve hükümetten yarın, aileleriyle birlikte 25 milyon kamu görevlisi ve emeklisini mutlu edecek ve Memur-Sen’e imza attıracak teklifi bekliyoruz.

(DHA)