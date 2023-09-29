Memur emeklilerinden seyyanen zam talebi

Ankara’da, Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Emekli Memur-Sen üyeleri, kamu görevlilerine yapılan seyyanen zammın memur emeklilerine de yansıtılması ve ocak ayı beklenmeden memur aylıklarına zam yapılması talebiyle açıklamada bulundu.

Emekli Memur-Sen üyesi yaklaşık 50 kişi, Altındağ’ın Ulus semtindeki Zafer Anıtı önünde basın açıklaması yaptı. ‘Hükümetten talebimiz büyük değil, emekliler devlete yük değil’ yazılı pankart taşıyan grup, ‘Yılların emeği yok sayılmasın’, ‘Yasa, statü istiyoruz’ diye slogan attı. Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, grup adına açıklama yaptı. Küçükkösen, emekliliğin devlete maliyet olmadığını belirterek, “Bizler, ekonomik zorluklarla mücadele ediyor, ay sonunu nasıl getireceğiz sorusuyla günlerimizi geçiriyoruz. Hayatımızın geri kalan kısmını, insan onuruna yakışır bir maaş elde ederek, kaygısız ve mutlu geçirmek, bizlerin en doğal hakkıdır. Son dönemlerde uygulanan sıkılaşma politikaları, mali disiplin hükümleri ve diğer uygulamalar, özellikle emekliler üzerinde uygulanmaktadır. Mevcut durumda, kamu görevlisi emeklilerinin alım gücü düşmüş, ekonomik kayıpları artmıştır. Emekli zammı ötelendikçe de emeklilerin kaybı büyümüştür” ifadelerini kullandı.

1 Ekim’de açılacak Meclis’in önceliğinin emekliler olması gerektiğini söyleyen Küçükkösen, “Beklentimiz, kamu görevlilerine yapılan seyyanen ödemenin emeklilere yansıtılması, çalışan ile emekli arasındaki uçurumun azaltılması, sorunların çözüme kavuşturulmasıdır. Ocak ayı beklenmeden, emeklilerin sorunları çözüme kavuşturulmalı, ekonomik kaygıları son bulmalıdır” dedi.

(DHA)