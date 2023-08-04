Meksika’da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 18 ölü

Meksika’nın Nayarit eyaletinde dün meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. Polis kazada 3’ü çocuk olmak üzere 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Nayarit eyaleti valiliği, dün sabaha karşı uçuruma yuvarlanan yolcu otobüsünün içindeki 42 kişiyle birlikte başkent Meksiko’dan yola çıktığını ve Tijuana kentine doğru gitmekte olduğunu açıkladı. Yetkililer, 3ü çocuk olmak üzere 18 kişinin kazada yaşamını yitirdiğini ve yaralıların hastenede tedavi altına alındığını ifade etti.

Otobüsün Tijuana’dan sonra sınırı geçerek ABD’ye gitmek üzere planlandığını belirten yetkillier, yolcular arasında Afrika’daki çeşitli ülkelerden ve Dominik Cumhuriyeti’nden yolcular da olduğunu belirtti. Otobüs şoförünün tedavi sonrasında gözaltına alındığı ve kazanın nedeninin soruşturulduğu kaydedildi.

(DHA)