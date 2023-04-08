Meksika’da kaçırılan turist grubu kurtarıldı

Meksika ‘da 4 Nisan’da silahlı çetelerce kaçırılan turist kafilesi düzenlenen operasyonda kurtarıldı.

Meksika basınında çıkan habere göre, kaçırılan kişilerin San Luis Potosi eyaletinde olduğunu tespit eden güvenlik güçleri helikopter destekli operasyon yaptı.

Guanajuato Valisi Diego Sinhue Rodriguez, zorla alıkonulan 35 kişinin sağ salim şekilde kurtarıldığını bildirdi.

Kamu Güvenliği Bakanlığı (SSP) açıklamasında, turist kafilesinin yanı sıra içinde göçmenlerin de olduğu toplam 35 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Güvenlik güçlerinin kaçırılan grubu 5 kamyonunun içinde bulduğu, çete mensuplarının ise operasyondan kısa süre önce bölgeden kaçtığı bilgisi paylaşıldı.

Göçmenlerin de içinde olduğu grup Guanajuato eyaletine bağlı San Felipe Torres kasabasında, iki minibüsle seyahat ettikleri sırada silahlı çetelerce kaçırılmıştı. (AA)