Meksika’da 7,6 büyüklüğünde deprem
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Meksika’da 7,6 büyüklüğünde deprem

Kuzey Amerika ülkesi Meksika’da 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü, Michoacan eyaletine bağlı Aquila kenti yakınlarında 7,6 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 15 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Çevre binalarda hasarlar meydana geldi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Sahile yakın bölgede meydana gelen deprem nedeniyle tsunami tehdidi uyarısı yapıldı. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından paylaştığı videoda, Colima eyaletine bağlı Manzanillo kentinde üzerine duvar yıkılan bir kişinin öldüğünü duyurdu.

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