Meksika’da 4 ABD vatandaşı silahlı kişilerce kaçırıldı

Meksika’nın Matamoros şehrinde silahlı kişilerin 4 ABD vatandaşını kaçırdığı bildirildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan açıklamada, ABD’nin Texas eyaleti sınırındaki Matamoros’a araçla seyahat eden 4 kişinin Meksika’ya girdikten kısa süre sonra ateş altında kaldıkları belirtildi.

Açıklamada, “4 Amerikalı, olay yerinden silahlı adamlar tarafından alınarak araca bindirildi.” ifadesine yer verildi.

FBI’ın kaçırılan 4 ABD vatandaşının iadesi ve suçluların tutuklanması için 50 bin dolar ödül koyduğu kaydedildi. (AA)