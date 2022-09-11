Meke Gölü arıtılmış atık su ile beslenecek

Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü’nün arıtılmış atık su ile beslenmesi için ihale düzenlenecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ihalede Meke Gölü’nün arıtılmış atık su ile beslenmesi kapsamında atıksu arıtma tesisi inşaatı yaptırılacak.

İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek olup teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. Teklifler 28 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00’a kadar alınacak.

Meke Gölü, volkanik gaz patlaması sonucu oluşan bir maarın suyla dolmasıyla günümüzdeki haline gelen ve ortasında adacıklar bulunan bir göldür.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…