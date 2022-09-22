Mehsa Emini ile İran’da, Arap baharı başladı!

İran’da gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mehsa Emini’nin ardından 27 şehirde olaylar, birden bire başladı. İran, yabancı ülkelerin büyükelçiliklerini ve gizli servislerini suçladı.

Olaylara ilk destek veren lider Biden oldu! Ardından Bülent Arınç destek verdi!

Olaylara bakınca; 23.02.2021’de yazdığım yazıdan bir bölümü sizinle tekrar paylaşmak istedim.

“…İran’ın sürgündeki hanedanın başı olan Rıza Pehlevi’nin İsrael Hayom Gazetesi’ndeki röportajı ilginçti. İsrail’in bölgedeki İslam ülkeleri ile imzaladığı Abraham/İbrahim Antlaşmalarını desteklediğini ifade ederek sözlerine başlıyor.

İranlı 38 aktivistin ABD başkanı Biden’e yazdığı tebrik mektubunu ve rejimin değişmesi taleplerini dile getiriyor. ABD’nin İran’daki özgürlük ve demokrasi mücadelesini desteklemesi gerektiğini vurguladıktan sonra İsrailli üst düzey yetkililerle görüştüğünü de ekliyor.

“İran rejimi yakında çökecek mi?” soruna “Hiç şüphem yok.” diye başlıyor ve ardından en kritik cümleyi kuruyor.

“Silahlı kuvvetler içinden kaçışların olduğunu ve zamanı gelince ordu, halkın yanında durarak barışçıl bir rejim değişikliğine izin verecektir” diyor!

ABD’nin İran’a bir operasyon hazırlığı içinde olduğu kesindir. Özellikle İran’ın kuzeyi karıştırılarak operasyon kuzeyden başlayacaktır.

Azerbaycan’ın dağlık Karabağ sorununun bıçak gibi bitivermesinin sebebi de budur. İran’ın parçalanmaktan kurtulması pek mümkün değildir. İran’ın rejimi bizi ilgilendirmez, İran halkının iradesi belirler…”

Pehlevi’nin silahlı kuvvetler içinden kaçışlar açıklaması size Suriye’yi hatırlatmadı mı? Suriye ordusundan kaçanlar, eğit-donat projesi ile ÖSO ya da bugünkü adıyla Suriye Milli Ordusu olmadı mı?

Suriye’de başarıya ulaşmış senaryo şimdi de İran’da devreye sokuldu. ABD tek kurşun atmadan İran’ı parçalayacak.

Kuzeyde Zengezur koridoru da açıldığı için Pehlevi’nin kaçak askerleri kolayca devreye girecektir.

İran yıllardır ambargo ve aralıksız siber saldırı altındadır. İçerdeki bölücü unsurlar güçlendirilerek İran halkının aralarındaki bağları koparılacak.

Bu yıkım; dünyaya bir kadın ve başörtüsü üzerinden de laik bir hareket gibi servis edilse de öyle değildir.

Arap baharı; parçalanan ülkelerin kadınını ve erkeğini özgür yapmadığı gibi İran’ın da kadınını ve erkeğini özgür yapmayacaktır. İran’ı, etnik ve dinsel temelde parçalayacaktır.

Tunus’ta da sebze satan bir gencin tezgâhına el konunca kendini yaktığında başlayan Arap baharı son noktası olan İran da başladı.

Mehsa Emini’nin ölümü ile İran’da Arap baharı ateşlenmiştir!

BOP ile ilgili yanlış bir kanı da sıranın en son bize geleceğidir.

Oysaki bize bahar, Kasım 2002’de gelmiştir!