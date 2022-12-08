Mehmetçik zor şartlarda terörle mücadeleyi sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) soğuk hava ve zor lu arazi şartlarına rağmen yürüttüğü terörle mücadele operasyonları sırasında çekilen görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Gökle yerin hududunda, dalgalanır bayrak kahramanların omzunda. Vatan ve millet uğruna en zor şartlarda , en zor lu coğrafyalarda görev yapan kahraman Mehmetçik , teröristle mücadelesine büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor.” ifadeleri kullanıldı.