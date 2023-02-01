Mehmet Uçum’a soruyorum!

30 Ocak 2023’te CNN Türk’te, Ahmet bey’in hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge’de, Erdoğan’ın başdanışmanı Mehmet Uçum vardı.

Mehmet Uçum, 2018’den beri parlamenter rejimden vazgeçildiğini ifade etti.

Muhalefetin, Erdoğan’ın seçime giremez tezini çürütmek için hazırlanan programda, anayasadaki bazı noktalara dikkat çekti.

Aslında kimse fark etmedi ama Uçum, bugün Atatürk’ün kurduğu rejim ve devlet yok dedi!

Kamuoyu Mehmet Uçum’u Erdoğan’ın başdanışmanı olarak biliyor.

Biraz hatırlatmak istiyorum…

Mehmet Uçum, 12 Eylül referandumu öncesi “yetmez ama evet platformu” üyesidir. Hani Ufuk Uras’ın” Sapına kadar Evet’im” dediği platformun içindeydi!

Hani Ergenekon davalarının son sürat devam ettiği dönemde, demokratik açılım ve çözüm süreci altında, üniter yapıyı hedef alan “akil insanlar” içinde de yer almıştı!

Mehmet Uçum, 7 Haziran seçimlerinde de AKP Kars milletvekili olarak TBMM’ye girmişti!

Uçum kendisini solcu ve gençlik yıllarında TKP’li olarak açıklıyor. Yani komünist olduğunu söylüyor…

Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik devrimle değil milli devrimle kurulduğunu göremeyenlerin hala yetmez ama evet dediği günlerden geçiyoruz!

Akil olduğu halde Osmanlı’nın ne Rönesans ne de sanayi devrimini yapamadan, emperyalizmin tarafından yarı sömürge yaptığını hala göremeyenlerin baş tacı yapıldığı günlerden geçiyoruz!

Atatürk ve İnönü dönemini devrim kabul etmeyen ve İnönü’yü tek adam ilan ederek Menderes’e destek verenlerin, AKP’den milletvekili olduğu günlerden geçiyoruz!

Atatürk ve İnönü döneminin antiemperyalist olduğunu, devrimi gerçekleştiren burjuva sınıfının işçi sınıfı ile çelişmediğini göremeyenlerin AKP’ye başdanışman olduğu günlerden geçiyoruz!

Kendisini sol, sosyalist, demokrat ve komünist olarak adlandıranların hala AKP ile ittifak ettiği günlerden geçiyoruz!

Uçum’un 31 Ocak’ta sosyal medyada paylaştığı “sömürge siyasetçisi” ifadesi ise son derece komiktir.

Uçum’a soruyorum:

ABD emperyalizminin; Türkiye’de ve Ortadoğu’da hayata geçirdiği BOP’u yürüten AKP’ye, baş danışmanlık neyin siyasetidir?