Mehmet Kocadon ve eşi yoğun bakımda
Corona virüsüne yakalanan eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı.
Corona virüsü testlerinin pozitif çıkması üzerine evlerinde karantinaya alınan eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile eşi Hülya Kocadon, oksijen değerlerinin düşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.
Çiftin yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kocadon çiftinin çocukları Zeynep ve İpek’in ise ev karantinaları sürüyor.
(DHA)
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