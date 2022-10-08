Memduh Bayraktaroğlu
8 Ekim 2022

Meğer hepsine ihtiyacı varmış

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

Sadi-i Şirazi der ki:

“Kavga edeceğin zaman öyle biriyle kavga et ki ne ona ihtiyacın ne ondan korkun olsun…”.

Erdoğan:

İsrail Cumhurbaşkanı’nın canlı yayında:

Kolunu sıktı…

“Siz çocuk katilisiniz” dedi…

Büyük elçimizi çekti…

Dün:

Telaviv’e (İsrail “buraya olmaz Kudüs’e göndereceksiniz” derse bakalım ne yapacağız?) Büyük Elçi atadı…

“Rus uçağının düşürülmesi emrini ben verdim” dedi…

Putin’le kavga etti…

Şimdi de…

10 milyar dolar doğalgaz borcumuzun…

2014’e ertelenmesini istiyor…

Esad’la kavga etti…

Suriye’nin 23 milyonluk nüfusunu…

17 milyona düşürürken…

Yani…

Kişi başına yıllık milli gelirini durduk yerde yaklaşık %40 arttırırken

Türkiye’nin 73 milyonluk nüfusunu 85 milyona çıkardı…

Yani…

Kişi başına düşen milli geliri:

%18 azalttı…

İşsizliği %8’den, %13’e çıkardı…

Şimdi:

“Esad’la görüşürüm” diyor…

Trump, kendisinden…

Bizim hapishanelerimizden birinde tutuklu olarak yatan papazı (Rahip Bronson) tahliye etmesini istedi…

“Bu can bu tende olduğu sürece o papaz o hapishaneden çıkamaz” diyerek Trump’a kafa tuttu…

Adam iki tweet attı…

Nefesimizi kesti…

Bronson’u özel uçakla Trump’a gönderdi…

Biden’la kavga etti…

Adam, 1915 tehciri için:

“Soykırım” dedi…

Kurucu ortağı olduğumuz…

1 milyar 450 milyon dolar nakit sermaye koyduğumuz F-35 projesinden bizi kovdu…

Paramızı alamadığımız gibi…

Miadı dolmuş uçakları…

Yine milyarlarca dolar ödeyip satın alabilmek için…

Kapısında (Alegoridir) bekliyoruz…

Meğer…

Kavga ettiklerinin hepsine:

Hem ihtiyacı varmış…

Hem de…

Hepsinden:

Korkuyormuş…

Geçecek bunlar

Osman Tunaboylu benim için:

21. Yüzyılın Erhan Bener’i…

Bir süre Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü de yapan Tunaboylu’nun yayımlanmış pek çok kitabı var…

İlle de biri var ki…

Mutlaka okumalısınız:

“Babama Anlattığım Bürokrasi ve Bankacılık Hikayeleri…”.

Dün ilginç bir tweet paylaştı yine…

Şöyle:

“Biraz önce semt pazarına gittim, inanın 10 TL’ye bişey yok…10 TL 1 TL bile değil artık. Ülkeyi yönetenler biz enflasyonu düşürecek kabiliyete sahibiz diyor ama nedense bu kabiliyeti kullanmıyorlar…”.

Ben de kendisine…

Şu cevabı verdim:

Üstat, adam:

“Kabiliyetim var” dedi…

“Niyetim ve gücüm var” demedi…

Adamcağızı mahcup etmeyin yani…

Canlarım…

Gördüğünüz gibi…

Biz, Erdoğan’ı…

Saygı ve şakalaşma ölçüsünde eleştirirken…

Muktedirin çevresi bize hem hakaret ediyor…

Hem de savcılığa koşup:

“Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etti” diyerek suç duyurusunda bulunuyor…

Geçecek bunlar be canlarım…

Geçecek…

Emin olun: Geçecek…

Bir gol daha

Akşener’den Kılıçdaroğlu’na bir darbe daha…

“Kapanan yaralarla değil, kanayan yaralarla uğraşalım…”.

Yani…

Meral Hanım’a göre:

Kemal Bey’in…

YÖK eski Başkanlarından Y. Ziya Özcan’ın inisiyatifiyle (Yani kanunla değil) kalkan başörtüsü yasağını

Kanunla ve…

Seçim öncesi kaldırmak için yasa teklifi vermesi:

Boş iş…

“Yola çıkmadan önce arkadaşını çok iyi tanımalısın” diyen atamız kim ise:

Bir bildiği varmış…

Kanaatim pekişti

SÖZCÜ’ye söylediklerini okuduktan sonra…

İyice inandım ki…

Akşener…

Kemal Bey’in merkezin tamamı için politika yapmasından:

Rahatsız…

Yasaklayın bunları

Ahmet Hakan, bir TV programında…

Konuğu, Diyarbakır Barosu eski başkanlarından Tahir Elçi’yi:

Polislere hedef gösterdikten bir süre sonra…

Elçi, bir polisin kaza(!) kurşunuyla öldü…

Hiç kimse onun için:

“Ahmet Hakan’ın TV programı yapması yasaklansın” demedi…

Ama…

O bugün kalkmış…

Harika işler çıkaran genç gazetecilerin:

Emeklerine…

Alın terlerine:

Hakaret ediyor…

“Sokak röportajları yasaklansın” diyor…

Ahmet keşke…

Bir dermatoloğa görünüp…

Ar damarlarını:

Kontrol ettirse…

Bana:

Çatlamış gibi geldi…

Keyfim yerinde

“Erdoğan’a hakaret ettiğim iddiasıyla” yargılandığım davadan beraat ettikten sonra…

Bir güzel ve adil karar da:

İzmir’den geldi…

Vergi İdaresi’nin, Youtube telif gelirlerimden
dolayı…

Aleyhime kestiği yaklaşık:

420.000 lira vergi cezasından:

“Şimdilik” kurtuldum…

“Şimdilik” diyorum çünkü…

İdare…

İzmir İstinaf Mahkemesi’nin lehimde verdiği karara…

Danıştay yoluyla itiraz edebilir

Neyse…

Bugün, mağduriyetimin giderilmiş olmasının zevkini çıkarmak:

En iyisi…

Danıştay bir kez daha yolu başa döndürürse…

Onları da o gün konuşuruz canlarım…

 

Yazarlar
Meğer hepsine ihtiyacı varmış
Memduh Bayraktaroğlu