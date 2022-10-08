Meğer hepsine ihtiyacı varmış

Sadi-i Şirazi der ki:

“Kavga edeceğin zaman öyle biriyle kavga et ki ne ona ihtiyacın ne ondan korkun olsun…”.

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Erdoğan:

İsrail Cumhurbaşkanı’nın canlı yayında:

Kolunu sıktı…

“Siz çocuk katilisiniz” dedi…

Büyük elçimizi çekti…

Dün:

Telaviv’e (İsrail “buraya olmaz Kudüs’e göndereceksiniz” derse bakalım ne yapacağız?) Büyük Elçi atadı…

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“Rus uçağının düşürülmesi emrini ben verdim” dedi…

Putin’le kavga etti…

Şimdi de…

10 milyar dolar doğalgaz borcumuzun…

2014’e ertelenmesini istiyor…

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Esad’la kavga etti…

Suriye’nin 23 milyonluk nüfusunu…

17 milyona düşürürken…

Yani…

Kişi başına yıllık milli gelirini durduk yerde yaklaşık %40 arttırırken…

Türkiye’nin 73 milyonluk nüfusunu 85 milyona çıkardı…

Yani…

Kişi başına düşen milli geliri:

%18 azalttı…

İşsizliği %8’den, %13’e çıkardı…

Şimdi:

“Esad’la görüşürüm” diyor…

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Trump, kendisinden…

Bizim hapishanelerimizden birinde tutuklu olarak yatan papazı (Rahip Bronson) tahliye etmesini istedi…

“Bu can bu tende olduğu sürece o papaz o hapishaneden çıkamaz” diyerek Trump’a kafa tuttu…

Adam iki tweet attı…

Nefesimizi kesti…

Bronson’u özel uçakla Trump’a gönderdi…

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Biden’la kavga etti…

Adam, 1915 tehciri için:

“Soykırım” dedi…

Kurucu ortağı olduğumuz…

1 milyar 450 milyon dolar nakit sermaye koyduğumuz F-35 projesinden bizi kovdu…

Paramızı alamadığımız gibi…

Miadı dolmuş uçakları…

Yine milyarlarca dolar ödeyip satın alabilmek için…

Kapısında (Alegoridir) bekliyoruz…

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Meğer…

Kavga ettiklerinin hepsine:

Hem ihtiyacı varmış…

Hem de…

Hepsinden:

Korkuyormuş…

Geçecek bunlar

Osman Tunaboylu benim için:

21. Yüzyılın Erhan Bener’i…

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Bir süre Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü de yapan Tunaboylu’nun yayımlanmış pek çok kitabı var…

İlle de biri var ki…

Mutlaka okumalısınız:

“Babama Anlattığım Bürokrasi ve Bankacılık Hikayeleri…”.

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Dün ilginç bir tweet paylaştı yine…

Şöyle:

“Biraz önce semt pazarına gittim, inanın 10 TL’ye bişey yok…10 TL 1 TL bile değil artık. Ülkeyi yönetenler biz enflasyonu düşürecek kabiliyete sahibiz diyor ama nedense bu kabiliyeti kullanmıyorlar…”.

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Ben de kendisine…

Şu cevabı verdim:

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Üstat, adam:

“Kabiliyetim var” dedi…

“Niyetim ve gücüm var” demedi…

Adamcağızı mahcup etmeyin yani…

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Canlarım…

Gördüğünüz gibi…

Biz, Erdoğan’ı…

Saygı ve şakalaşma ölçüsünde eleştirirken…

Muktedirin çevresi bize hem hakaret ediyor…

Hem de savcılığa koşup:

“Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etti” diyerek suç duyurusunda bulunuyor…

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Geçecek bunlar be canlarım…

Geçecek…

Emin olun: Geçecek…

Bir gol daha

Akşener’den Kılıçdaroğlu’na bir darbe daha…

“Kapanan yaralarla değil, kanayan yaralarla uğraşalım…”.

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Yani…

Meral Hanım’a göre:

Kemal Bey’in…

YÖK eski Başkanlarından Y. Ziya Özcan’ın inisiyatifiyle (Yani kanunla değil) kalkan başörtüsü yasağını…

Kanunla ve…

Seçim öncesi kaldırmak için yasa teklifi vermesi:

Boş iş…

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“Yola çıkmadan önce arkadaşını çok iyi tanımalısın” diyen atamız kim ise:

Bir bildiği varmış…

Kanaatim pekişti

SÖZCÜ’ye söylediklerini okuduktan sonra…

İyice inandım ki…

Akşener…

Kemal Bey’in merkezin tamamı için politika yapmasından:

Rahatsız…

Yasaklayın bunları

Ahmet Hakan, bir TV programında…

Konuğu, Diyarbakır Barosu eski başkanlarından Tahir Elçi’yi:

Polislere hedef gösterdikten bir süre sonra…

Elçi, bir polisin kaza(!) kurşunuyla öldü…

Hiç kimse onun için:

“Ahmet Hakan’ın TV programı yapması yasaklansın” demedi…

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Ama…

O bugün kalkmış…

Harika işler çıkaran genç gazetecilerin:

Emeklerine…

Alın terlerine:

Hakaret ediyor…

“Sokak röportajları yasaklansın” diyor…

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Ahmet keşke…

Bir dermatoloğa görünüp…

Ar damarlarını:

Kontrol ettirse…

Bana:

Çatlamış gibi geldi…

Keyfim yerinde

“Erdoğan’a hakaret ettiğim iddiasıyla” yargılandığım davadan beraat ettikten sonra…

Bir güzel ve adil karar da:

İzmir’den geldi…

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Vergi İdaresi’nin, Youtube telif gelirlerimden

dolayı…

Aleyhime kestiği yaklaşık:

420.000 lira vergi cezasından:

“Şimdilik” kurtuldum…

“Şimdilik” diyorum çünkü…

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İdare…

İzmir İstinaf Mahkemesi’nin lehimde verdiği karara…

Danıştay yoluyla itiraz edebilir…

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Neyse…

Bugün, mağduriyetimin giderilmiş olmasının zevkini çıkarmak:

En iyisi…

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Danıştay bir kez daha yolu başa döndürürse…

Onları da o gün konuşuruz canlarım…