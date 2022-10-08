Meğer hepsine ihtiyacı varmış
Sadi-i Şirazi der ki:
“Kavga edeceğin zaman öyle biriyle kavga et ki ne ona ihtiyacın ne ondan korkun olsun…”.
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Erdoğan:
İsrail Cumhurbaşkanı’nın canlı yayında:
Kolunu sıktı…
“Siz çocuk katilisiniz” dedi…
Büyük elçimizi çekti…
Dün:
Telaviv’e (İsrail “buraya olmaz Kudüs’e göndereceksiniz” derse bakalım ne yapacağız?) Büyük Elçi atadı…
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“Rus uçağının düşürülmesi emrini ben verdim” dedi…
Putin’le kavga etti…
Şimdi de…
10 milyar dolar doğalgaz borcumuzun…
2014’e ertelenmesini istiyor…
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Esad’la kavga etti…
Suriye’nin 23 milyonluk nüfusunu…
17 milyona düşürürken…
Yani…
Kişi başına yıllık milli gelirini durduk yerde yaklaşık %40 arttırırken…
Türkiye’nin 73 milyonluk nüfusunu 85 milyona çıkardı…
Yani…
Kişi başına düşen milli geliri:
%18 azalttı…
İşsizliği %8’den, %13’e çıkardı…
Şimdi:
“Esad’la görüşürüm” diyor…
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Trump, kendisinden…
Bizim hapishanelerimizden birinde tutuklu olarak yatan papazı (Rahip Bronson) tahliye etmesini istedi…
“Bu can bu tende olduğu sürece o papaz o hapishaneden çıkamaz” diyerek Trump’a kafa tuttu…
Adam iki tweet attı…
Nefesimizi kesti…
Bronson’u özel uçakla Trump’a gönderdi…
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Biden’la kavga etti…
Adam, 1915 tehciri için:
“Soykırım” dedi…
Kurucu ortağı olduğumuz…
1 milyar 450 milyon dolar nakit sermaye koyduğumuz F-35 projesinden bizi kovdu…
Paramızı alamadığımız gibi…
Miadı dolmuş uçakları…
Yine milyarlarca dolar ödeyip satın alabilmek için…
Kapısında (Alegoridir) bekliyoruz…
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Meğer…
Kavga ettiklerinin hepsine:
Hem ihtiyacı varmış…
Hem de…
Hepsinden:
Korkuyormuş…
Geçecek bunlar
Osman Tunaboylu benim için:
21. Yüzyılın Erhan Bener’i…
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Bir süre Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü de yapan Tunaboylu’nun yayımlanmış pek çok kitabı var…
İlle de biri var ki…
Mutlaka okumalısınız:
“Babama Anlattığım Bürokrasi ve Bankacılık Hikayeleri…”.
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Dün ilginç bir tweet paylaştı yine…
Şöyle:
“Biraz önce semt pazarına gittim, inanın 10 TL’ye bişey yok…10 TL 1 TL bile değil artık. Ülkeyi yönetenler biz enflasyonu düşürecek kabiliyete sahibiz diyor ama nedense bu kabiliyeti kullanmıyorlar…”.
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Ben de kendisine…
Şu cevabı verdim:
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Üstat, adam:
“Kabiliyetim var” dedi…
“Niyetim ve gücüm var” demedi…
Adamcağızı mahcup etmeyin yani…
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Canlarım…
Gördüğünüz gibi…
Biz, Erdoğan’ı…
Saygı ve şakalaşma ölçüsünde eleştirirken…
Muktedirin çevresi bize hem hakaret ediyor…
Hem de savcılığa koşup:
“Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etti” diyerek suç duyurusunda bulunuyor…
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Geçecek bunlar be canlarım…
Geçecek…
Emin olun: Geçecek…
Bir gol daha
Akşener’den Kılıçdaroğlu’na bir darbe daha…
“Kapanan yaralarla değil, kanayan yaralarla uğraşalım…”.
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Yani…
Meral Hanım’a göre:
Kemal Bey’in…
YÖK eski Başkanlarından Y. Ziya Özcan’ın inisiyatifiyle (Yani kanunla değil) kalkan başörtüsü yasağını…
Kanunla ve…
Seçim öncesi kaldırmak için yasa teklifi vermesi:
Boş iş…
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“Yola çıkmadan önce arkadaşını çok iyi tanımalısın” diyen atamız kim ise:
Bir bildiği varmış…
Kanaatim pekişti
SÖZCÜ’ye söylediklerini okuduktan sonra…
İyice inandım ki…
Akşener…
Kemal Bey’in merkezin tamamı için politika yapmasından:
Rahatsız…
Yasaklayın bunları
Ahmet Hakan, bir TV programında…
Konuğu, Diyarbakır Barosu eski başkanlarından Tahir Elçi’yi:
Polislere hedef gösterdikten bir süre sonra…
Elçi, bir polisin kaza(!) kurşunuyla öldü…
Hiç kimse onun için:
“Ahmet Hakan’ın TV programı yapması yasaklansın” demedi…
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Ama…
O bugün kalkmış…
Harika işler çıkaran genç gazetecilerin:
Emeklerine…
Alın terlerine:
Hakaret ediyor…
“Sokak röportajları yasaklansın” diyor…
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Ahmet keşke…
Bir dermatoloğa görünüp…
Ar damarlarını:
Kontrol ettirse…
Bana:
Çatlamış gibi geldi…
Keyfim yerinde
“Erdoğan’a hakaret ettiğim iddiasıyla” yargılandığım davadan beraat ettikten sonra…
Bir güzel ve adil karar da:
İzmir’den geldi…
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Vergi İdaresi’nin, Youtube telif gelirlerimden
dolayı…
Aleyhime kestiği yaklaşık:
420.000 lira vergi cezasından:
“Şimdilik” kurtuldum…
“Şimdilik” diyorum çünkü…
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İdare…
İzmir İstinaf Mahkemesi’nin lehimde verdiği karara…
Danıştay yoluyla itiraz edebilir…
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Neyse…
Bugün, mağduriyetimin giderilmiş olmasının zevkini çıkarmak:
En iyisi…
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Danıştay bir kez daha yolu başa döndürürse…
Onları da o gün konuşuruz canlarım…