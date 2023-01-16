MEF Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi alıyor
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MEF Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi alıyor

MEF Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından yayınlanan ilana göre MEF Üniversitesi’ne araştırma görevlisi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında; Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, araştırma görevlisi alımı yapılacak olup ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası http://www.mef.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Son Başvuru Tarihi : 14 Mart 2023

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