Meclis’te tansiyon yükseldi, hakaretler havada uçuştu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu itham eden sözlerine, CHP Grubu sert tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan ve CHP milletvekilleri ile Soylu arasında tartışma çıktı. Özkoç, “Gözünüzün içine bakarak söylüyorum, Sayın Recep Tayyip Erdoğan için bu lafı kullansam orada oturur musunuz? Oturmazsınız, biz de burada oturmayız” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD’ın 2021 yılı kesin hesap kanun teklifi, 2022 yılı bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporları görüşüldü.

Soylu, gün boyu milletvekillerinden gelen eleştirilere yanıt verirken; “Kara parayı aklayan da uyuşturucuyu yapan da şerefsizdir. İspat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Bu kadar basit. İspat etmeyen de şerefsizdir” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan ve CHP milletvekilleri, Soylu’nun sözlerine çok sert tepki gösterdi. Soylu ile CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Tartışma devam edince, Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz görüşmelere ara verdi.

Verilen aranın ardından Komisyon Başkanı Yılmaz tutanakları istedi. Soylu’nun “ispat etmezse…” şeklinde şartlı bir söz kullandığını ifade etti.

“RECEP TAYYİP ERDOĞAN İÇİN BU LAFI KULLANSAM ORADA OTURUR MUSUNUZ?”

CHP’li Özkoç, Bakan Soylu’nun sözlerini geri almasını istedi. Özkoç, şunları söyledi:

“Burası TBMM. Birbirimizle çok tartışacağız. Gerekirse karşı karşıya geleceğiz. Siz kendi doğrunuzu savunacaksınız, biz kendi doğrumuzu savunacağız. Ben burada hiçbir genel başkana ‘şerefsiz’ denilmesini asla kabul etmem. Gözünüzün içine bakarak söylüyorum, önünüze koyarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan için bu lafı kullansam orada oturur musunuz? Oturmazsınız, biz de burada oturmayız. Ben diyorum ki bu söz söylendiyse bu söz geri alınır. Bu Genel Kurul’da defalarca uygulanan bir metot. Geri alınır, biz de bizim söylediğimiz sözü geri alırız.

Soylu ise “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ve burada çalıştığımız bütün arkadaşlarımız başta olmak üzere Türkiye’nin cari açığını kapatmak için uyuşturucu ticareti ile suçlayan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisidir” dedi. Özkoç, “Biz eleştiremeyecek miyiz?” dedi. Soylu, Özkoç’a “Senin zeka problemin var” dedi. Özkoç ise “Sen hakaret etmeden konuşamıyor musun?” karşılığını verdi.

Tartışma devam ederken Özkoç, “Sen de şerefsizsin. Sen karaktersizsin. Böyle olmaz, başkan. Bu adam şerefsizdir. Bu bakan burada konuşamaz. Zeka problemi olan sensin. Hakaret eden sensin. Asla konuşturmayız” dedi.

CHP’li Özkoç ve CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Soylu’nun Kılıçdaroğlu’ndan özür dilemesini ve sözünü geri almasını istedi. Komisyon Başkanı Yılmaz, bakana sadece tavsiyede bulunabileceğini ve zorlama yapamayacağını söyleyerek, bütçe tekliflerini oylattı.

Özkoç ve Özkan, Yılmaz’a “Böyle bir komisyon başkanlığı olmaz” diye tepki gösterdi.

Yılmaz oylamaya devam etti. Özkoç, Yılmaz’a “Başkan yanlış yapıyorsun” dedi. Komisyon Başkanlık divanın bulunduğu masanın önünde CHP’li milletvekilleri itirazlarını sürdürdü. Yılmaz, Bakan Soylu’nun sözü geri alması konusunda yetkisinin olmadığını ısrar ile söyleyerek, “Tutanaklara geçirmek dışında yetkim yok” dedi.

Yılmaz, tutanaktan “Şerefsiz” sözünün çıkarılmasını her iki taraf için de kabul etti. Yılmaz, Bakan Soylu’ya “Şerefsiz” sözünün çıkarılması için söz verdi. Bakan Soylu, “Ben bize, devlete yapılan iftirayı ispat etmeyen şerefsizdir dedim, sözümün arkasındayım” dedi.

CHP’li Özkoç, Soylu’ya dönerek “Sen şerefsiz bir adamsın” diyerek, Komisyon Başkanı Yılmaz’ın yanına gitti. CHP’li vekiller oylamayı durdurmaya çalıştı. Yılmaz, “Bu milletin Meclis’ini engelleyemezsiniz” dedi ve oylamaya devam etti.

Tartışma sürerken; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD’ın 2021 yılı kesin hesap kanun teklifi, 2022 yılı bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporları AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi.

Tartışma öncesinde Soylu, komisyonda ayrıca şu açıklamaları yaptı:

“Üçüncü yılda, ‘Bir İçişleri Bakanına 3 yıl çok fazla’ diye kendi kendime söyledim. Arkadaşlarım şahit. Siz burayı uyuşturucu kaçakçısı, terör örgütlerine yol açan, hatta terör eylemi gerçekleştiren olarak değerlendiriyorsunuz ya. Ne zaman Türkiye’nin var olan bir takım meselelerine girmeye başladık, terörün dışında. Uyuşturucu, organize suç, Türkiye’nin en büyük mali suçları gibi. Yıllardan beri Türkiye’yi istedikleri gibi koordine edenler dört koldan saldırdılar. Ne haysiyetimiz, onurumuz şerefimiz kaldı. Türkiye’de bu organize suçlar, uyuşturucu ve mali suçlarla ilgili attığımız adımın bedelini bugün ödüyoruz, Türkiye ödüyor.

9 yaşındaki çocuğu anasının kucağından alıp dağa kaçıranlar, bana bugün burada kadına şiddet edebiyatı yapılıyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Herkes başını alsın önüne koysun. Ya bu ülkenin vatandaşı olacağız, medeniyetine, değerlerine sadık ve bağlı olacağız. Ya da beni bağışlayın, burada bu masanın etrafında ABD’nin tezlerini savunmak, Yunanistan’ın tezlerini savunmak, Suriye’nin haklarını savunmak, bu Gazi Meclis’in milletvekilinin haddi değildir.

“PKK TERÖR ÖRGÜTÜ ABD İSTİHBARATININ ÖRGÜTÜDÜR, HDP DE PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİYASAL UZANTISIDIR”

PKK terör örgütü ABD istihbaratının örgütüdür, HDP de PKK terör örgütünün siyasal uzantısıdır. Eğer siz bu tezin üzerinden ve bu ortaya koyduğunuz doğru üzerinden, ABD’nin tezini savunuyorsanız. ABD Büyükelçisi İstiklal saldırısının ardından açıklama yaptı. Daha sonra en iyi adamları olan Ferhat Abdi Şahin’e açıklama yaptırdılar. HPG’ye açıklama yaptırdılar. Ne dediler, ‘Bu işin içerisinde biz yokuz’. Hemen birileri bunun etrafına bir şekilde sarılı verdiler. Bu oyunun büyük olduğunu, bu oyunun Türkiye’nin şu anda istikametinde giden yoldan döndürmek olduğunu hepimiz bilmeliyiz.

Kürt düşmanı kim? Çocukları 6-10 yaşında dağa çıkarıp, eline kalaşnikof veren mi? Kürt düşmanı çocuklar öğretmen, mühendis, doktor olsun diye dünyanın egemenlerini karşısına alan mı? Hangi Kürt kardeşimize bir tane en ufak incitecek bir söz söyledim. Bizim bir tek kırmızı çizgimiz vardır, o da terördür. Bu ülkede kimse Kürt’üm diyemiyordu, o da Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bugün Kürt’üm diyor. Aleviyim diyemiyordu insanlar. Bugün Aleviyim diyorlar.

“TEK BAŞIMA MI YAPIYORUM?”

Burada bir şeyi gördüm, her konuşma birbirine benzer mi? Her konuşma geçen senin aynısı olur mu? Aynı repliklerle ortaya konulur mu? Biz uyuşturucu kaçakçısıyız, biz Türkiye’nin kara para aklamadaki en önemli adamlarından bir tanesiyiz. Ben bunları tek başıma mı yapıyorum, bir Anadolu çocuğu olan İsmail Çataklı ile mi yapıyorum, Mehmet Ersoy ile mi yapıyorum, profesör Sabri Erdin ile mi yapıyorum, Arif Paşa ile mi yapıyorum? Kimle yapıyorum bu işleri? Tek başıma mı yapıyorum? Tek başıma yapacak kabiliyete sahibim öyle mi? Öyle ortaya koyuyorsunuz, öyle değerlendiriyorsunuz. Bu bana bühtan değildir. Şahsıma ne derseniz deyin, ben bir faniyim, bugün var yarın yokum. 8’inci bütçem, yarım saat sonra çıkacağım, ölüp ölmeyeceğim belli değil. Biz Müslüman’ız, Allah’a teslimiz. Ama yaptığınız iş Türkiye Cumhuriyeti devletine büyük bir bühtandır.

“HASTAYDIM, SERUMLA BERABER İDLİP’E GİTTİK”

Birçok terör eylemini arkadaşlarımız engellediler. İstiklal Caddesi’ndeki olay, bana soruyorsunuz. Biz uyduruyoruz, bir terör örgütü, aslında farklı bir terör örgütü, biz Türkiye toplumuna, milletimize yalan söylüyoruz. Aslında onları PKK/ PYD terör örgütüne karşı güdülendiriyoruz. Böyle bir tiyatro olabilir mi? Böyle bir şey devlet ciddiyeti ile bağdaşabilir mi? Bunu kim söyler? Bir taraftan biz böyle yapıyoruz, bir taraftan da birileri diyor ki ‘Hayır hayır bu böyle değil’. Ortada bir farklılık var. O gün İdlip’teydim, doğru. Ne için İdlip’teydim. Erzurum’da kayağa gitmedi veya birileri ile beraber yemeğe gitmedim. Yaklaşık 7-8 günden beraber hastayım. Serum ile beraber İdlip’e gittik. Bir şehidimizin Çobanbey’deki onun adına yapılan anaokulunu açmasına, abisine ve babasına söz verdiğim için, aynı zamanda oradan da İdlip’e gittik. İdlip’te ne yaptık? 100 bin biriket ev. İftiralarla karşı karşıya.

Ben arabada bir dakika filan kendimden geçmişim. Bir patlama oldu dediler, ben arabanın önünde bir patlama oldu zannettim. Yani her an beklediğimiz bir şey bizim orada. Sonra Beyoğlu’nda, atladık geldik biz Hatay’a, Hatay’dan da biz uçakla İstanbul’a indik. Arkadaşlarımız ile beraber değerlendirme yaptık. Sonra olayları koordine ettik. Ne yapacağımız? Ardından ben Esenlerde İstanbul Emniyet Müdürümüzün bulunduğu alana geçtim. Bütün ekiple beraber. Yaklaşık 2-3 saat çalıştık. En az 14 tane ev bastık. 1-2-3-4 bastık boş çıktı. 13’üncü evi bastık, esas itibariye boş olduğunu düşündüğümüz evdi ama olmadı. Onun arkasındaki biri olacağı değerlendirdiğimizde arkadaşlarımızın morali bozuldu. Kaçıracağımızı ve yakalayamayacağımızı düşündük. Çünkü aynı şey Abdülkadir Maşaripov’da de başımıza gelmişti. 17’nci gün sonunda bulduk. Diyorsunuz ki Yunanistan’dan geldi nerede? Doğru hem oradaki mütercim ve arkadaşları arayarak, ilgili kişinin olup olmadığını, biz de merak ediyorduk. Bu bombayı kim patlattı, Türkiye’yi bu oyunu kim oynuyor? Orada bütün arkadaşlarımızla beraber telefondan neredeyse 15-20 dakika mülakata aldık. ‘Beni Yunanistan’a kaçıracaklardı’ sözü oradaki sözdü. Aynı şekilde ifadesinde hem hakimlikte, hem savcılıkta verdi. Bizi buraya getiren, onu tespit ettik. Orada Kobanili bir tekstilci ‘İki kişi gönderiyorum, bunları burada muhafaza et, oturttur’ dediği kişi. Yani Kobani. Peki Kamışlı, Halil denilen terörist Kamışlı’dan lojistiği sağlayan, Hacı denen. Menbiç’te bütün istihbaratın başında olan, bu teröristi ayarlayan, bu terörist ile Bilal’in arasındaki ilişkiyi kuran, teröriste istediği gibi davrandıran ve ondan sonra bombayı patlattıran şahıs. Bütün bu koordinasyonu kurduk, bu koordinasyonun içinde başka şahıslar da var.

Bu bin 733 çuvaldan 51 tonluk kauçuk granül indirilmiş. Bu yükten sadece 10 çuval numune alıyor. Bunu mahkemesinde de en son teyit etti. 10 çuval alıyor. 10 çuvaldan alınan 188 gramlık kokain üzerinden diyor ki ‘bütün bunların tamamı kokaindir.’ Türkiye Cumhuriyeti’nin, dünyanın hiçbir mahkemesi böyle bir sonuç vermez. Sonra da diyor ki ben bunları imha ettim. Bir tek Türkiye ile kendisi ile ilgili en ufak bir ihbarı, kendisi ile ilgili bir mahkeme kararı, bu fabrikaya gidelim, bu fabrikada ne var bunu görelim denmesine rağmen bir tek iddia ortaya konmamış, Kolombiya’yı, Yunanistan’ı, Amerika’yı, Suriye’yi tutacak ama Türkiye’yi suçlayacak bir organizasyon ortaya konulacak. Böyle bir şey var mı? Kolombiya denilen devletin Türkiye üzerine kurguladığı boş işin dışında hiçbir şey değildir.

Biz hiç Amerikancı olmadık. Afyonu orada Amerika üretti. Afyonu üreten Amerika, eroini bütün dünyaya nüksetti. Türkiye öyle bir mücadele ortaya koydu ki dünyada görülmemiş bir iş yaptı, eroinin rotasını Akdeniz’e çevirtti. İki, bonzainin captagonun rotasını çevirdi. Şu raporları Genel Başkanınız alıyor diyor ki ‘Bu raporları biziz, bizim arkadaşlarımız yazıyor. Bu raporları sadece arzla mücadelede değil, eğitiminden önlemeye kadar bu konuda yetkili bir kurul olduğumuz için gerçekleştiriyoruz.” (ANKA)