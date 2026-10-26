Kamuoyunda yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaport, sahiplerine birçok ülkeye vize almadan seyahat etme imkânı sağlıyor. Devlet memurları ve kamu görevlilerinin yanı sıra belirli meslek gruplarına da tanınan bu haktan, Meclis’e sunulan kanun teklifinin yasalaşması halinde özel sektörde çalışan öğretmenler de yararlanabilecek.

Teklifte, Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı devlet okullarında olduğu gibi özel öğretim kurumlarında da görev yapan ve bir veya birden fazla kurumda toplam en az 10 yıl öğretmenlik yaptığını belgeleyen kişilere yeşil pasaport verilmesi öngörülüyor.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNE YEŞİL PASAPORT TEKLİFİ

Meclis’e sunulan kanun teklifinin yasalaşması halinde, özel öğretim kurumlarında en az 10 yıl öğretmenlik yapan eğitimciler hususi damgalı pasaport alma hakkına kavuşabilecek. Teklif, özel sektörde çalışan öğretmenlerin de uzun yıllara dayanan mesleki deneyimlerinin karşılığında bu imkândan yararlanmasını amaçlıyor.

“EMEKLERİNİN KARŞILIĞI”

Teklifin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Öğretmenlik mesleği, yalnızca bir iş değil, toplumun geleceğini kuran kamusal bir görevdir. Bu görev, çalışılan kurumun kamu ya da özel olmasıyla değişmez. Bir öğretmenin dünyayı tanıması, farklı eğitim sistemlerini yerinde görmesi, uluslararası eğitim projelerine, çalıştaylara ve değişim programlarına katılabilmesi doğrudan sınıfa, dolayısıyla çocuklara yansıyan bir kazanımdır. Vize ve pasaport maliyetleri ise düşük ücretle çalışan eğitim emekçileri için çoğu zaman aşılması güç bir yük oluşturmaktadır.

Eğitim hizmetinin yükünü omuzlayan özel okul öğretmenlerinin emeğinin karşılıksız ve görünmez bırakılmaması, kamu görevlisi emsallerine tanınan benzer imkânlardan keyfi biçimde dışlanmaması gerekmektedir. Bu teklifle, özel öğretim kurumlarında en az on yıl öğretmenlik yapmış emekçilere hususi damgalı pasaport verilmesi öngörülmektedir. On yıllık süre şartı, rastgele bir ayrıcalık değil, uzun yıllara yayılan mesleki emeğin karşılığıdır.”

YAKLAŞIK 1,5 MİLYON ÖĞRETMENİ İLGİLENDİRİYOR

MEB verilerine göre özel eğitim kurumlarında 1 milyon 485 bin öğretmen görev yapıyor. Ancak bu öğretmenlerin kaçının en az 10 yıllık mesleki deneyime sahip olduğu bilinmiyor.

Teklifin yasalaşması halinde, gerekli çalışma süresini belgeleyen özel okul öğretmenleri yeşil pasaport hakkından yararlanabilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için kanun teklifinin Meclis’te kabul edilmesi gerekiyor.