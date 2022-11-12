MEB’ten ‘Öğretmenlik Kariyer Sınavı’ iddiaları hakkında suç duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “Öğretmenlik Kariyer Sınavı” hakkında kamuoyunu yanıltıcı iddialar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

MEB’den yapılan yazılı açıklamada, bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavının şaibeli olduğu, öğretmenler arasında, sınav sorularının elden ele dolaştığı, bazı sendikaların sınav kitapçığı dağıttığı ve sınavda çıkan soruların dağıtıldığı iddiaları üzerine harekete geçildiği belirtildi.

Açıklamada, gerçeğe aykırı iddiaları yayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.

Bakanlıkça Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, “Söz konusu yalan haberlerin amacının, kariyer basamaklarında ilerlemek isteyen ve Kariyer Basamakları yazılı sınavına bu amaçla başvuran en az 600 bin öğretmenin zihninde sınav ile ilgili kuşku ve endişe yaratmak olduğu hususu her türlü izahtan varestedir. Bu iddiaların kimler tarafından yayıldığı hususunun Cumhuriyet Başsavcılığınızca yapılacak incelemeler neticesinde tespit edilebileceğini düşünüyoruz.” ifadelerine yer verildiği bildirildi.

Şikayet dilekçesinde ayrıca, öğretmenler arasında söz konusu sınava olan ilginin bu kadar yüksek olmasının birtakım çevrelerin rahatsızlığına neden olduğuna, bu çevrelerce sınava başvuru yapılmaması yönündeki çağrıların karşılık bulmaması üzerine, sınava başvuru yapan öğretmenlerin zihninde sınavın güvenirliği hakkında şüphe doğurmak üzere gerçeğe aykırı ve dayanaksız iddialar yayılmaya başlandığına işaret edildiği belirtildi.

Bu iddialarının herhangi bir somut dayanağı olmadığına, yalnızca söylentiler üzerinden sınav hakkında olumsuz algı oluşturmaya çalışıldığına dikkat çekilen dilekçede, “Sınava girmek için başvuruda bulunan öğretmenler arasında infial yaratmayı amaçlandığı açıktır.” değerlendirmesinin yer aldığı kaydedildi.

Yapılan suç duyurusunda, yalan haberi yayan kişiler tarafından halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu işlendiğinin belirtildiği açıklandı. (AA)