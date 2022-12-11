MEB’den okul müdürünün ‘çocuk istismarı’ paylaşımlarına soruşturma
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MEB’den okul müdürünün ‘çocuk istismarı’ paylaşımlarına soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul’da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kamuoyunda infiale neden olan bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul’da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

(AA)

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MEB’den okul müdürünün ‘çocuk istismarı’ paylaşımlarına soruşturma
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