MEB’den ‘Mühendisler de atanamıyor ama ağlamıyor’ açıklaması
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MEB’den ‘Mühendisler de atanamıyor ama ağlamıyor’ açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) Bakan Mahmut Özer ve öğretmen adayları arasındaki görüşmeye ilişkin “Sayın Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020’ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır” açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Dün Sayın Bakanımız ile iki öğretmen adayı arasında gerçekleşen özel bir sohbet içeriğinin, bağlamından koparılarak sosyal medya mecralarında çarpıtıldığı görülmektedir. Sayın Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020’ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır. Zaman zaman çeşitli mecralarda bakanlığımız aleyhine kara propaganda faaliyeti yürütmeyi kendine görev edinen bir kesimin sosyal medyadaki söz konusu iddiaları, gerçeği yansıtmamaktadır” denildi. (DHA)

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