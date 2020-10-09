MEB, öğrenciler için Covid-19 kamu spotları hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 12 Ekim Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde öğrenciler için Covid-19 ile ilgili 4 kamu spotu (eğitici video) hazırladı.

Öğrencilerin güvenli bir şekilde okula geri dönmesini ve Covid-19 riskine karşı farkındalığını artırmayı amaçlayan 4 kamu spotu, televizyon kanallarında yayınlanmaya başladı. Eğitici içerikli videolarda, Covid-19 sürecinde okullarda dikkat edilmesi gereken tedbirler ‘Ayşenur, Mert, Burak ve Almila’ adlı öğrenciler tarafından anlatıldı. Öğrencilerin Covid-19 riskinden korunmak için okula gelirken ve okulda kaldıkları süre boyunca dikkat etmeleri gereken el yıkama, maske, sosyal mesafe, sınıfı havalandırma, temassız oyun oynama gibi temel önlemlere de videolarda yer verildi.