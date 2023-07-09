MEB duyurdu: Okullar o tarihte açılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi’ni duyurdu. İlk ders zili 11 Eylül’de çalacak. Birinci dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023’te yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi’ni açıkladı. Buna göre ilk ders zili 11 Eylül’de çalacak.

MEB’in bu gün yaptığı açıklama şöyle:

“-Birinci dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023’te yapılacak.

-22 Ocak’ta başlayacak olan yarıyıl tatili 2 Şubat’ta sona erecek.

-İkinci dönem ara tatili 8-12 Nisan 2024’te yapılacak.

-2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2024 günü sona erecek.” (ANKA)