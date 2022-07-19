Mbaye Diagne, Karagümrük’te
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Mbaye Diagne, Karagümrük’te

Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne’yi 1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Galatasaray’ın eski golcüsü Mbaye Diagne ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Karagümrük’e hoş geldin Mbaye Diagne. Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne’yi 1 sezonluğuna kadromuza kattık. Diagne, kariyerinde Türkiye Süper Ligi, Belçika Pro Ligi, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası olmak üzere 4 kupa kazandı. 2018-2019 sezonunda 30 golle Türkiye Süper Ligi gol kralı olan Mbaye Diagne, kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek” ifadelerine yer verildi.

Senegalli forvet, 2021-2022 sezonunda Galatasaray forması altında 14’ü Süper Lig, 8’i Avrupa kupaları olmak üzere 22 maçta forma giyerken 4 gole imza attı.  (İHA)

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