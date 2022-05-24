Maymun çiçeği virüsü o ülkeye de sıçradı

Dünya genelinde yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü son olarak Çekya’da 1 kişide tespit edildi.

Yakın zamanda Afrika’dan çıkarak diğer ülkelere hızla yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsüne son olarak Çekya’da rastlandı. İlk vakanın doğrulanmasının ardından Çekya Devlet Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından düzenlenen basın toplantısında, Çekya’da ilk maymun çiçeği virüsün rastlanıldığı bildirilirken, enfekte olan kişinin Mayıs ayı başında gittiği Belçika’nın Antwerp kentinde katıldığı müzik festivalinde virüs kaptığından şüphelenildiği belirtildi. Enfekte olan şahıs, Prag Askeri Hastanesi’nde (UVN) karantinaya alındı.

İki şüpheli vaka daha var

Çekya Devlet Halk Sağlığı Enstitüsü, toplamda 3 şüpheli vakadan alınan örneklerin grip ve grip dışı viral hastalıklar laboratuvarına gönderildiğini, ilk örneğin pozitif olduğunun anlaşıldığını ve diğer iki örneğin ise incelemesinin devam ettiğini bildirdi.

“Özel bir tedavi uygulamıyoruz”

Prag Askeri Hastanesi Sözcüsü Jitka Zinke yaptığı açıklamada, “Hasta karantina altında. Kendisi ile ilgilenen sağlık personeli de özel koruyucu ekipman kullanıyor. Özel bir tedavi uygulamıyoruz. Sadece hastalığın semptomlarıyla ilgileniyoruz” dedi.

“Salgına dönüşmesi beklenmiyor”

Çek Tıp Derneği Başkanı Pavel Dlouhy ise salgının en fazla cinsel temasla bulaşabileceği, normal yolla bulaşabilmesi için kişilerin en az 8 saat ve 2 metreden daha az bir yakınlıkta durması gerektiğini açıklayarak, “Bu virüsün salgına dönüşmesini beklemiyoruz. Sadece insanların kimlerle temas ettiklerinin çok iyi gözlemlenmesi gerekli” ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 19 ülkede 131 doğrulanmış maymun çiçeği vakası ve 106 şüpheli vaka olduğunu duyurmuş, hastalık Avrupa’da, Danimarka, İskoçya, İspanya, İtalya, Slovenya ve Avusturya gibi ülkelerde de görülmüştü.

(İHA)