Mavi haplar bağımlılık yapabilir!

Cinsel bir problem yaşamadığı halde daha iyi bir ereksiyona sahip olmak için sertleşme ilacı kullanan erkekler hata yapar. Çünkü gelişigüzel kullanılan bu haplar zamanla bağımlılık yapabilir…

Bu ilaçların ileride bir zararı olur mu?

SORU:

35 yaşındayım, tek eşli olamayan bekar bir erkeğim. Hızlı bir cinsel hayatım oldu­ğu için takviye gerekiyor, bu amaçla mavi ilaçlardan kullanıyorum. Bu ilaçların ileri­de kalıcı bir zararı olur mu? K.D./Antalya

CEVAP:

Bir problemi olmadığı halde daha iyi bir ereksiyona sahip olmak için sertleşme ilacı kullanan erkekler olması gereken­den daha iyi bir ereksiyon elde edebilir. İlaca bağlı bu ereksiyon zamanla sürekli beklenen standart bir ereksiyona dönüşür. İşte asıl sorun burada başlar, çünkü ilaç alınmadığında azalan ereksiyon beklenen ereksiyonun altında kaldığı için özgüven kaybına neden olabilir. Sertleşme ilacı kul­lanan erkekler ilacın yokluğunda ereksiyon kaybı yaşamamak için bir süre sonra bu tür ilaçlara bağımlı hale gelebilir. Bu nedenle hiçbir erkek lazım olmadıkça bu tür ilaçlar kullanmamalı, kullanması gerektiğinde mutlaka doktor kontrolünde kullanmalıdır.

Cinsel hayatımızı nasıl canlandırırız?

SORU:

39 yaşındayım ve 7 yıldır evli bir kadı­nım. Birkaç yıl öncesine kadar sorunsuz bir cinsel hayatımız vardı. Son bir yıldır neredeyse ayda bir defa zor oluyor. Eşimin yeniden ilgisini çekebilmek için ne yapabilirim? R.E./Bursa

CEVAP:

Erkeklerde cinsel uyarı her şeyden önce görseldir, yani eşlerinin ya da partnerlerinin fiziksel olarak nasıl göründüğünden fazlasıyla etkilenirler. Bu nedenle kadınların ev gibi özel alanlarında vücut hatlarını gösteren dar kıyafetler, mini etekler, ipek çoraplar giymeleri, dekolte kıyafetler seçmeleri eşlerinin dikkatini cinselliğe çekmede oldukça etkilidir. Kalçalar ve göğüsler birinci derecede erotik bölgelerdir, bu bölgelerin öne çıkarıldığı bir salsa dansçısının dik duruşu asla bir erkeğin gözünden kaçmaz. Fiziksel yakınlık erotik duyguları tetikler, nefesin ve vücut sıcaklığının hissedileceği yakın bir oturuş, göz ve ten teması, hoş kokular seksüel hormonları tetikleyerek cinsel isteği başlatan bilinçdışı kodlardır. Dans etme, striptiz gibi erotik davranışlar, istekli bakışlar da cinsel isteğin başlamasında önemli bir yer tutar. Bütün bunlara rağmen çift ilişkisinde erkeğin ilgisizliği devam ediyorsa derinde başka sorunlar var demektir.

Kesin çözüm için ne yapabilirim?

SORU:

34 yaşındayım ve erken boşalma sorunum var. Bazıları ilaç, sprey gibi seçenekleri önerirken bazıları da cinsel terapi gibi ilaç­sız çözümleri öneriyor. Kalıcı bir iyileşme için hangi yolu seçmeliyim? M.S./İstanbul

CEVAP:

Erken boşalma en sık karşılaşılan erkek cinsel işlev bozukluğudur. Cinsel hayatı aktif olan her 10 erkekten neredeyse 7’sinde görülen erken boşalmada önemli olan süre değil, boşalma refleksi üzerin­de istemli denetimin olmamasıdır. Erken boşalma tedavisinde ilaç tedavisi ya da cinsel terapi seçenekleri vardır. İlaç teda­vileri ucuz ve kısa sürede etkili olduğun­dan kısa vadede daha ekonomik gelmek­le birlikte kalıcı bir iyileşme sağlamaz. Cinsel terapi biraz daha sabır ve zaman istemekle birlikte daha kalıcı ve etkili bir yöntem olduğundan uzun vadede rahat etmek isteyenlerin tercihi olmaktadır.