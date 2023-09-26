Matematik öğretmeni, kazada yaşamını yitirdi

İzmir’in Konak ilçesinde, refüje çarpan motosikletin sürücüsü matematik öğretmeni Ahmet Mustafa Yıldırım, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Halide Edip Adıvar Caddesi’nde meydana geldi. Kız arkadaşı ile buluştuktan sonra evine gitmek için yola çıkan Ahmet Mustafa Yıldırımın kontrolünü kaybettiği 06 DIE 097 plakalı motosiklet, refüje çarptı. Yıldırım yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldırım’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ahmet Mustafa Yıldırımın kaza yaptığını öğrenip gelen kız arkadaşı, sinir krizi geçirdi. Yıldırım’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

Matematik öğretmeni olan Ahmet Mustafa Yıldırım’ın, bir dershanede görev yaptığı belirtildi.

(DHA)