Süleyman Demirel…

12 Eylül’le birlikte siyasi yasaklı oldu.

Genel Başkanlığı’nı yaptığı Adalet Partisi kapatıldı.

Parti kapatıldı ama…

Partililer duruyor.

Seçmen duruyor…

Yani taban yerli yerinde…

★★★

12 Eylül’ün karanlığı biraz aralanmaya başlayınca yeni bir parti kurmaya karar verdiler.

Mayıs 1983’te Milli Güvenlik Kurulu yeniden siyasi partilerin kurulmasına izin verince…

Büyük Türkiye Partisi’ni kurdular.

Ama…

Hoop o da kapatıldı.

Gerekçe… Kapatılan bir siyasi partinin devamı olduğuydu.

Süleyman Demirel ve arkadaşları yeni bir taktik aramaya koyuldular.

Yeni bir parti kuracaklar ve başına kimsenin dokunamayacağı bir isim getirmeliydiler.

Celal Bayar’ın kapısını çaldılar.

Bayar tam 103 yaşındaydı.

Milli Mücadele’nin ‘Galip Hoca’sı misafirlerini tekerlekli sandalyede karşıladı.

Artık tek başına ayağa kalkamıyordu.

Süleyman Bey “Parti kuruyoruz. Başına da sizi düşünüyoruz” dedi.

Bayar “Süleyman evladım… Halimi görüyorsun… Tekerlekli sandalyedeyim. Yoksa sizi reddetmezdim” dedi.

(Bayar tekerlekli sandalyede olmasa… 103 yaşı filan umursamayacak yeni bir siyasi partiye öncülük edecek. Bu siyasilerin hırslarının hiç bitmemesi ayrı bir yazı konusudur.)

★★★

Demirel başka arayışlara girdi.

Sonunda ismi buldular.

Doğru Yol Partisi…

Başına da Ahmet Nusret Tuna’yı getirdiler.

O veto yiyince… Bu kez Yıldırım Avcı’yı genel başkan yaptılar.

Neyse…

İşte o günlerde…

Süleyman Demirel’in yeni bir mekanı vardı.

Tuzla’daki yazlık evi.

Güniz Sokak’taki evini geçici boşaltmış, Tuzla’ya taşınmıştı.

★★★

Süleyman Bey’e bir de isim bulunmuştu.

“Bir Bilen…!”

-Nereye gittin?

-Bir Bilen’e gittim…

-Bunu kim söyledi?

-Bir Bilen söyledi.

Bir Bilen dedi ki…

Bir Bilen’in görüşü şöyle…

“Bir Bilen” aşağı “Bir Bilen” yukarı…

★★★

Artık gazetelerde bu takma adı kullanmaya başladılar.

Bir Bilen Tuzla’daki evinden açıklama yaptı.

Adı yazılmıyor ama herkes kimden bahsedildiğini biliyor.

Hatta bir gazete Demirel’in siyaha dönüştürülmüş bir fotosunu çizgi olarak bastı.

İşte size Bir Bilen dedi.

★★★

Tuzla türbe olmuştu.

Sabahtan itibaren gazeteciler kapıda nöbet tutuyor, Bir Bilen ne diyecek kim onu ziyarete gelecek merakla bekliyorlardı.

Nazmiye Hanım… Kapıda bekleyen gazetecilere öğlene doğru yemek ve çay ikramını bizzat elleriyle yapıyordu.

Taktikler… Talimatlar Tuzla’daki evden veriliyordu.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen teşkilatlar Bir Bilen’i ziyaret edip moral dolarak memleketlerine dönüyorlardı.

★★★

Sonra ne oldu?

Doğru Yol Partisi önce Yıldırım Avcı’yla sonra Hüsamettin Cindoruk’la yoluna devam etti.

Ancak partideki herkes biliyordu ki… Yasaklar kalktığı gün Bir Bilen sahaya inecek ve partinin başında seçime girecekti.

Nitekim öyle oldu.

1987 Referandumu’nda… Kıl payı farkla yüzde 50.2 ile yasaklar kalkınca…

Bir Bilen geçti Genel Başkanlık koltuğuna oturdu.

★★★

Gelelim bugüne…

Cumhur İttifakı tamam… Yerli yerinde…

E Millet İttifakı da yerinde…

6 parti bir araya gelmiş harıl harıl çalışıyorlar…

Yasaklı masaklı bir durum da yok…

Ama gel gelelim yeni Bir Bilen var.

Bu kez Tuzla değil Maslak var…

★★★

Ahmet Davutoğlu gitti… Görüştü…

Ali Babacan zaten çok yakın… Her daim görüşüyor.

Gültekin Uysal görüştü.

Saadet lideri Temel Bey… Benim de katıldığım bir tv programında ilan etmişti. Ziyarete gideceğim diye…

Gitti o da görüştü…

Milletvekilleri… Belediye Başkanları…

Sıra sıra gidiyorlar görüşüyorlar.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Maslak’taki çalışma ofisi Demirel’in Tuzla’daki yazlığına döndü…

Ziyaret ziyaret üstüne…

Bu arada sadece Millet İttifakı’ndan sanmayın…

İktidar kanadından da ziyaretler var…

Ne soruyorlar? Hangi fikrinden istfade ediyorlar bilmiyorum…

Ama bu kadar genel başkanın sıraya geçmesini ilginç buldum…

★★★

En son geçen hafta…

İki ayrı partiden iki Genel Başkan yardımcısı ziyarete gittiler….

Hatta Mustafa Yeneroğlu sosyal medyaya bir de

fotoğraf koydu.

Abdullah Gül-Mustafa Yeneroğlu…

Abdullah Gül’ün randevu defteri doldu taşıyor.

★★★

Uzun lafın kısası…

Cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye sağa sola bakarken…

Maslak’ı ıskalamayın derim…

Siyasetin mutfağı orada… Yemek orda hazırlanıyor…