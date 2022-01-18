Mars’ta yeni bir sorun çıktı
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Mars’ta yeni bir sorun çıktı

Küçük bir çakıl yığını, Perseverance’ın operasyonlarına engel oldu. Ekip, şimdi Mars gezgininin sorununu çözmeye çalışıyor.

Kaya örnekleri toplayan gezici, 29 Aralık’ta görev ekibinin “Issole” ismini verdiği bir kayadan örnekler aldıktan sonra sorun yaşamaya başladı.

NASA’nın yayınladığı blog yazısına göre; numune aktarım sırasında normalden daha yüksek miktarda sürtünme kaydedildi. Ve gezici, Dünya’ya bir uyarı gönderdi. Operatörler geziciden daha fazla veri istedi, ancak Mars günleri ile Dünya günleri arasındaki uyumsuzluk nedeniyle Perseverance’ın yanıt vermesi yaklaşık bir hafta sürdü.

Veriler ulaştığında, ekip geziciden kendi tamircisi gibi hareket etmesini emretti. Bu esnada ortaya çıkan görüntüler de sorunu ortaya çıkardı: Küçük bir çakıl yığını…

Şimdi NASA operatörleri bir çözüm bulmak için uğraşıyor.

Perseverance, 18 Şubat 2021’de Mars’a indi. Bir zamanlar nehir deltası olan Jezero Krateri’ni keşfediyor. Amaç, bir zamanlar yaşam olduğuna dair izler içeren krateri değerlendirmek için örnekler toplamak.

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