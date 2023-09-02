Marmaris’te orman yangını

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Marmaris’in Karacahisar bölgesi Gökova Körfezi’ne bakan Tuzla ve Löngöz koyları arasında kalan kesimindeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 10 arazöz, 5 su tankeri, 3 uçak ve 5 helikopter sevk edildi. Karadan ulaşımın güç olduğu bölgede, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Öte yandan, bölgede zaman zaman yağmurun etkili olduğu belirtildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, saat 13.30’da çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Karadan ulaşım olmadığı için yer ekiplerinin teknelerle taşındığı bölgedeki yangında, ilk belirlemelere göre 1 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

(DHA)