Marmaris’te makilik yangını çıkaran çobana gözaltı

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki makilikte çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü. Keçilere saldıran yılanları uzaklaştırmak için yaktığı ateşin yangına neden olduğunu itiraf eden çoban Ömer Cankurt (15), gözaltına alındı.

Söğüt Mahallesi Kızılyer mevkisindeki makilikten saat 11.00 sıralarında dumanlar yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye gönderilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 4 helikopter ve 3 uçak ile havadan, 14 arazöz, 4 ikmal aracı ve 63 orman işçisi ile de karadan müdahalede bulunuldu. Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında, 1 hektarlık alan zarar gördü. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz’ın talimatıyla yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için 2 asayiş timi görevlendirildi.

Jandarma ekipleri, keçilere saldıran yılanları uzaklaştırmak için yaktığı ateşin yangına neden olduğunu itiraf eden çoban Ömer Cankurt’u gözaltına aldı.

Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)