Marmaris’te kaçak yapılaşma ile mücadele sürüyor

Marmaris Belediyesi, ilçede imar kanununa aykırı inşa edilen yapılarla mücadelesini sürdürüyor.

Merkez mahallelerde İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddesi gereğince mühürlenen ve Belediye Encümeni tarafından yıkım kararı verilen izinsiz ve ruhsatsız yapıların yıkımı Fen işleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Belediye ekipleri ilk olarak Beldibi Mahallesi, Gökbel mevkiinde eski mevcut tek katlı evin üzerine briket malzemeden yapılmış olan ruhsatsız kaçak katı yıktı. Armutalan Mahallesi Şehit Ahmet Benler Caddesi üzerinde onaylı ruhsat ve eki mimari projesine aykırı olarak bina çekme mesafeleri içinde yapılan zemin kat dükkan büyütmeleri yıkıldı. Yine Armutalan Mahallesi Ayhanlar Caddesi üzerinde bulunan onaylı ruhsat ve eki mimari projesine aykırı olarak bina çekme mesafeleri içerisinde yapılan kaçak sundurmaların yıkımı gerçekleştirildi.

“HASSASİYET BEKLİYORUM”

Marmaris Belediyesi olarak kaçak yapılarla mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Önümüzdeki haftadan itibaren hem merkezde hem de kırsal mahallelerde çalışmalarımız olacak. Son yaşadığımız afet bize yaşadığımız yapıların önemini bir kez daha gösterdi. Bizler ruhsatsız ve kaçak yapıları yıkarken aslında öncelikle vatandaşımızın güvenliğini ve hayatını öncelemiş oluyoruz. Bizim görevimiz kanunlara ve ilgili imar mevzuatına uygun yapı imalatına izin vermek, uymayanı da gerekli kurallar dahilinde uyarmak ve sonra da kaçakla mücadele etmektir. Tüm hemşehrilerimizden bu konuda ekstra hassasiyet bekliyorum” diye konuştu. (ANKA)