Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu’nda intihar

Yenikapı Marmaray İstasyonu’nda M.Ç. adlı bir kişi kendini raylara atarak intihar etti.

Yenikapı Marmaray İstasyonu’nda bugün saat 13.30 sıralarında 30 yaşlarında M.Ç. isimli bir kişi perona yaklaşan Marmaray’ın önüne atladı. Durumu farkeden makinist aracı hemen durdurarak ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri istasyonda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından intihar eden kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan intihar nedeniyle Marmaray seferleri tek hat üzerinden devam ediyor. (DHA)