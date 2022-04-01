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Marmaray’da günlük yolcu rekoru

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş., 30 Mart’ta Marmaray’ın 616 bin 15 yolcu taşıyarak, bir günde taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını duyurdu.

TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Marmaray’da yeni bir rekor daha. 30 Mart 2022 tarihinde Marmaray’la 616 bin 15 kişi seyahat etti. Hizmete girdiği günden bu yana taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaştık. Bir milyon yolcu hedefimize her geçen gün yaklaşıyoruz” ifadelerine yer verildi. DHA

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