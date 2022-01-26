Marmaray’da arıza çıktı yolcular raylarda yürüdü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın işlettiği Marmaray’da arıza meydana geldi. Yolcular karlar içerisindeki raylarda yürüyerek istasyona ulaşmaya çalıştı.

Marmaray’da çıkan arıza sonrası yolcular raylarda yürüdü.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İBB İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, “Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Marmaray’da çıkan arıza sonrası yolcular karlar içerisinde yürüyerek durağa ulaşmaya çalışıyor” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise yaşanan olayla ilgili olarak, “Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Marmaray arızalanınca vatandaşlar karda kışta yürümek zorunda kaldı. Saray’ın u harfiyle uğraşan sekreteri ve çift koltuklu yardımcılarının dikkatine” ifadelerini kullandı…

MARMARAY’DAN AÇIKLAMA

Arızayla ilgili Marmaray’dan yapılan açıklamada ise “Suadiye istasyonunda pantograf kırılması nedeni ile bir trendeki yolcular 300 m yürüyerek istasyona alınmışlardır. Marmaray seferleri normal seyrinde bugün ve yarın sabah 06:00’ya kadar ücretsiz hizmete devam etmektedir” denildi.