Marmara’da hava sıcaklığı 6-10 derece artacak
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Marmara’da hava sıcaklığı 6-10 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyretmesinin beklendiğini açıkladı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının, yarından itibaren pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Söz konusu açıklamada, ani sıcaklık değişimine karşı da uyarı yapıldı. Bölgede en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul’da 30- 32, Edirne’de 35- 37, Kırklareli’de 31- 33, Kocaeli’de 37- 41, Sakarya’da 37- 40, Yalova’da 33- 35 ve Tekirdağ’da 30- 33 derece olarak beklendiği kaydedildi. (DHA)

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Marmara’da hava sıcaklığı 6-10 derece artacak
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