Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Marmara Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Marmara Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2inci maddesinin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

İlgililerin, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde https://persis.marmara.edu.tr/ internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

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