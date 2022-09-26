Marmara Üniversitesi 16 Öğretim Görevlisi alıyor

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Marmara Üniversitesi’ne öğretim görevlisi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Marmara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, Gastroenteroloji Enstitüsü, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Rektörlük, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Teknik Hizmetler Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu:na 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvurular https://persis.marmara.edu.tr adresi üzerinden istenen belgeler yüklenerek online olarak yapılacaktır.

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