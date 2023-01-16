Marmara için ‘kuvvetli rüzgar’ ve ‘fırtına’ uyarısı
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Marmara için ‘kuvvetli rüzgar’ ve ‘fırtına’ uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya’da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.

İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın batı kesimlerinde kuvvetli fırtına uyarısı yapılan açıklamada, ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. (AA)

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Marmara için ‘kuvvetli rüzgar’ ve ‘fırtına’ uyarısı
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