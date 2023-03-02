Marmara Denizi’nde feribot yangını; 30 yolcu dumandan etkilendi

Marmara Denizi’nde Tekirdağ-Balıkesir (Bandırma) seferini yapan feribotta yangın çıktı, 30 yolcu dumandan etkilendi. Yangın mürettebat ve ekiplerin çabasıyla söndürülürken, yolculara kıyıda bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

Bandırma-Tekirdağ seferini yapan özel bir şirkete ait ‘Yavuznaz’ isimli feribotta, saat 06.30 sıralarında iddiaya göre; bir hafif ticari araçtan kaynaklanan yangın çıktı. İlk müdahaleyi feribottaki mürettebat yaptı. İhbar sonrası Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri ile limandaki söndürme römorkörleri de yangına müdahale etti.

Feribot, söndürme çalışmaları eşliğinde Ceyport Limanı’na yanaştırıldı. Limandaki itfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 30 yolcuya ise kıyıda hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti. Ayrıca feribottaki araçlarda hasar oluştuğu öğrenildi. (DHA)