Marmara Bölgesi’nin batısı için ‘fırtına’ uyarısı
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Marmara Bölgesi’nin batısı için ‘fırtına’ uyarısı

Meteroloji Genel Müdürlüğü’nce (MGM) Marmara Bölgesi’nin batısı için fırtına uyarısı yapıldı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada; yarın, sabah saatlerinden sonra İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/sa), İstanbul Avrupa yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Yetkililer, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

(DHA)

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Marmara Bölgesi’nin batısı için ‘fırtına’ uyarısı
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