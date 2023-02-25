Marmara Bölgesi’nin batısı için fırtına uyarısı
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Marmara Bölgesi’nin batısı için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce (MGM) Marmara Bölgesi’nin batısı için fırtına uyarısı yapıldı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonradan itibaren bölgemizin batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi. (DHA)

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